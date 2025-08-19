Triệu Lộ Tư chính thức bị xóa sổ, nghi vấn dính án phạt 'phong sát ngầm'

Trên MXH, việc tài khoản Weibo của Triệu Lộ Tư bị xóa hoàn toàn gây bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng việc này qua đột ngột, nghi vấn mỹ nhân sinh năm 1998 đã bị dính án phạt "phong sát ngầm" trên các nền tảng truyền thông đại chúng. Trước đó, vào ngày 14/8, Cục Giám sát và Quản lý thị trường huyện Diên Trường, thành phố Diên An (Thiểm Tây, Trung Quốc) thông báo điều tra tất cả khiếu nại liên quan đến vụ ồn ào livestream bán hàng, nghi trục lợi từ hoạt động giải cứu nông sản của Triệu Lộ Tư.

Mới đây, cư dân mạng phát hiện tài khoản MXH Weibo có 31 triệu người follow của Triệu Lộ Tư đã chính thức bị xóa sổ. Đáng chú ý, vào sáng nay, Triệu Lộ Tư vẫn còn online và thay đổi ảnh đại diện.

Tuy nhiên, các fan bác bỏ thông tin Triệu Lộ Tư bị cấm sóng và nghi vấn cô có hành vi phạm pháp luật. Cách đây vài ngày, sao nữ này vẫn livestream trò chuyện với khán giả bình thường. Chưa kể, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận điều tra nên không thể quy chụp nữ diễn viên trục lợi bất chính. Ngoài ra, việc tài khoản Weibo bị xóa là do mong muốn của Triệu Lộ Tư.

Chính người đẹp đã gửi yêu cầu xóa tài khoản đến nền tảng MXH Weibo. Theo quy định, trong vòng 15 ngày, phía nền tảng sẽ phê duyệt yêu cầu này của chủ tài khoản và xóa bỏ trang cá nhân của người đó.

Việc tài khoản Weibo của Triệu Lộ Tư không còn gây tiếc nuối lớn. Tài khoản này vốn đã được Triệu Lộ Tư sử dụng 10 năm, từ lúc cô học cấp 3 đến lúc nổi tiếng như hiện tại. Dù tài khoản Weibo bị xóa, cư dân mạng vẫn thể cập nhật tình hình của Triệu Lộ Tư qua Xiaohongshu, Douyin cá nhân của cô. 2 tài khoản này vẫn còn tồn tại, chưa biến mất.

Trước đó, thông tin Triệu Lộ Tư sắp rời công ty quản lý càng khiến bài đăng mới đây trở nên nhạy cảm. Trong giới, ai cũng hiểu rằng việc một diễn viên trẻ rời khỏi công ty đồng nghĩa với việc mất đi hệ thống hỗ trợ, từ khâu chọn kịch bản, đàm phán hợp đồng cho đến truyền thông. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, họ dễ dàng rơi vào cảnh "tay trắng" đúng nghĩa.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư có lượng fan đông đảo, độ nhận diện cao, nhưng điều đó chưa đủ để bảo đảm cô sẽ giữ vững vị thế nếu thiếu đi một đội ngũ hậu thuẫn chuyên nghiệp. Nhiều người lo ngại rằng con đường phía trước của cô sẽ khó khăn hơn, nhất là khi cô vẫn chưa sở hữu một "tác phẩm kinh điển" để khẳng định đẳng cấp diễn viên thực lực.