Triệu Lộ Tư phải chi số tiền 'cực khủng' nếu muốn phá vỡ hợp đồng với công ty quản lý?

Sau thời gian dài im ắng, mới đây, Triệu Lộ Tư bất ngờ đăng tải loạt bài viết tố cáo công ty cũ chèn ép, chia lợi nhuận thiếu công bằng... Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn liên tục phát sóng trực tiếp trên nền tảng Tiểu Hồng Thư.

Trong khoảng thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi lên tiếng tố cáo công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu, tỏ thái độ đối đầu cực quyết liệt: "Tôi đã sẵn sàng chịu mọi hậu quả, sẵn sàng trả giá. Tôi chỉ muốn được nói ra. Đúng là đúng sai là sai", "Các người không cần cấm hoạt động, tôi tự nghỉ".

Được biết, nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu đã hoạt động trong công ty này được 10 năm, từ khi còn là cái tên đến ngôi sao hạng A Cbiz, trụ cột của Ngân Hà Ngốc Ngu. Hiện tại, Triệu Lộ Tư vẫn còn thời hạn 4 năm mới có thể kết thúc hợp đồng. 

Sau khi vụt sáng nhờ bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn vào năm 2020, Triệu Lộ Tư luôn tất bật với công việc phim ảnh, hoàn toàn xứng đáng là "chiến sĩ thi đua" của làng giải trí Hoa ngữ. Từ đó đến nay, tính sương sương, mỗi năm cô đóng khoảng 2 bộ phim, có trên 10 hợp đồng quảng cáo và thường xuyên được mời đi dự sự kiện.

Là một trong những cái tên hot nhất trong thế hệ sau 1995, chắn chắn số tiền cát-xê của Triệu Lộ Tư không hề nhỏ chút nào. Thậm chí, nam ca sĩ Tiết Chi Khiêm còn từng tuyên bố, Triệu Lộ Tư là trụ cột kinh tế của Ngân Hà Khốc Ngu và công ty quản lý sẽ điêu đứng nếu không có cô ấy.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, Triệu Lộ Tư "cá kiếm" rất giỏi nhưng số tiền thực sự về tay cô là bao nhiêu vẫn còn là dấu chấm hỏi, còn tùy thuộc vào các điều khoản hợp đồng nữ diễn viên ký với công ty quản lý. Chưa kể, theo Triệu Lộ Tư tiết lộ, sau khi cô buộc phải rời khỏi đoàn phim Người Yêu vì bệnh tật, công ty quản lý đã quy hết trách nhiệm lên đầu cô và tự ý chuyển tiền từ phòng làm việc của nữ diễn viên để bồi thường.

Hiện tại, trên mạng xã hội đang lan truyền tin đồn Triệu Lộ Tư sẽ phải bỏ ra 400 triệu NDT (1460 tỷ đồng) mới có thể rời công ty quản lý nhưng chưa rõ thực hư thế nào. 

Việc lên mạng khóc lóc, đem chuyện cá nhân để thu hút sự chú ý sẽ là trở ngại lớn cho Triệu Lộ Tư nếu quay trở lại đóng phim. Hiện tại, không chỉ sức khỏe thể chất mà tinh thần, thái độ của nữ diễn viên cũng khiến các đạo diễn e dè khi mời tham gia diễn xuất.

Nữ diễn viên còn bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" đang chờ lên sóng. Đây là tác phẩm đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa cô và Trần Vỹ Đình.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Đại Kiều Tiểu Kiều” của tác giả Trương Duyệt Nhiên, có nội dung xoay quanh MC nổi tiếng Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) và doanh nhân Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình). Bề ngoài, cả hai là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng ẩn sâu sau cuộc hôn nhân hào nhoáng là những khác biệt và khoảng cách xuất phát điểm không thể xóa nhòa.

Khi mâu thuẫn xảy ra, Hứa Nghiên tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của Thẩm Hạo Minh, dứt khoát ra đi trong tình cảnh gặp nhiều khó khăn. Lúc này, Thẩm Hạo Minh lại nhận ra tình cảm của mình, quyết tâm theo đuổi lại vợ.

Trải qua nhiều sóng gió, cả hai gỡ bỏ những hiểu lầm và lớp vỏ bọc bên ngoài. Hứa Nghiên và Thẩm Hạo Minh quay về bên nhau, nhìn nhận lại bản thân, thấu hiểu con người thật của đối phương và quyết tâm làm lại từ đầu.

Việc lên mạng khóc lóc, đem chuyện cá nhân để thu hút sự chú ý sẽ là trở ngại lớn cho Triệu Lộ Tư nếu quay trở lại đóng phim. Hiện tại, không chỉ sức khỏe thể chất mà tinh thần, thái độ của nữ diễn viên cũng khiến các đạo diễn e dè khi mời tham gia diễn xuất.

