Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/12), 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két, đời vận lên hương, giàu sang Phú Quý ngút trời

Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/12), tuổi Sửu được Thiên Tài nhập mệnh nên dự báo tài chính tăng tiến khá nhanh. Các khoản thu trong ngày đến chủ yếu từ các công việc tay trái, kinh doanh ngoài luồng thu nhập chính. Nhờ vậy, tài khoản tích lũy của Sửu ngày càng đầy thêm, bạn cũng thêm vững tâm với kế hoạch tiết kiệm của mình.

Về phương diện công việc, ngày này bản mệnh có những sáng kiến tuyệt vời, cũng thể hiện khả năng lãnh đạo và dìu dắt nhóm mà mình tham gia. Bằng tài năng và sáng tạo bạn đã hoàn thành mọi kế hoạch sớm hơn dự kiến, những người muốn thay đổi môi trường làm việc cũng có cơ hội tốt hơn.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/12), cục diện tương hội, tuổi Dần có thể gặp được nửa kia thích hợp với mình qua sự giới thiệu của người thân và bạn bè. Đây là cơ hội để bản mệnh tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Nếu đã có cảm tình với đối phương như vậy, tuổi Dần hãy cứ mạnh dạn và cởi mở tìm hiểu, làm quen xem sao. Ấn tượng đầu tiên đã tốt thì mọi chuyện về sau cũng sẽ suôn sẻ thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài đem đến vận may tài lộc cho người tuổi Dần. Cho dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, chỉ cần bạn chăm chỉ suốt thời gian qua thì ắt sẽ nhận được những phần thưởng hậu hĩnh. Đây là món quà khích lệ tinh thần ý nghĩa nhất với bạn.



Con giáp tuổi Hợi

Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/12), Tam Hợp hỗ trợ cho vận trình tình cảm của người tuổi Hợi được cải thiện, tình yêu của bạn ngày càng mặn nồng. Bạn coi trọng việc ở bên nhau, luôn muốn người kia ở bên cạnh mình. Những nàng độc thân có thể gặp được người khiến tim bạn loạn nhịp.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn chỉ ra rằng, sắp tới người tuổi Hợi sẽ có nhiều tham vọng trong công việc. Tuy nhiên, những mong muốn này của bạn có thể quá lớn lao, vượt xa hiện thực. nên biết điều tiết chúng và chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất để theo đuổi. Mặt khác, bạn cũng may mắn gặp được một quý nhân tốt bụng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!