'Tiểu Long Nữ 10X' Vương Tử Thuần bị tẩy chay vì lộ đoạn ghi âm nói xấu người khác

Vương Tử Thuần cho rằng Bao Khiết Nghi cố tình phá đám mình, tỏ ra tức giận muốn dừng quay show. Vương Tử Thuần cho rằng hành vi của Bao Khiết Nghi sẽ làm nảy sinh tin đồn cả hai đang tranh giành đàn ông, đây là điều Vương Tử Thuần không muốn gặp phải.

Trong chương trình hẹn hò Giữa chúng ta có bí mật mùa 2, Vương Tử Thuần đã có buổi đi chơi riêng với khách mời nam Trịnh Thiên Hạo. Trước đó Trịnh Thiên Hạo hẹn khách mời nữ khác là Bao Khiết Nghi đi chơi nên Bao Khiết Nghi đã gọi điện cho Trịnh Thiên Hạo và yêu cầu anh tìm cô trong vòng 10 phút. Khi Bao Khiết Nghi nhận ra Trịnh Thiên Hạo và Vương Tử Thuần đi chơi riêng, cô nhanh chóng thừa nhận đây chỉ là lời nói đùa để lại không gian cho hai người tìm hiểu.

Vương Tử Thuần (phải) và Bao Khiết Nghi tranh cãi trong show hẹn hò. Vương Tử Thuần bị chỉ trích thái độ ngạo mạn, khinh thường các khách mời khác.

Khi Bao Khiết Nghi xin lỗi, Vương Tử Thuần liên tục cắt ngang và đưa ra những nhận định gây tranh cãi. Nữ diễn viên Thần điêu đại hiệp 2024 cho rằng "Bao Khiết Nghi chắc chắn bị cư dân mạng chửi", cô còn lo xa rằng Bao Khiết Nghi bị fan của mình tấn công. Vương Tử Thuần lo lắng những điều xảy ra trong show giải trí sẽ ảnh hưởng danh tiếng của cô, khiến cô phải sử dụng mối quan hệ truyền thông để giải quyết.

Nhiều khán giả bình luận Vương Tử Thuần có thái độ ngạo mạn, coi mình là minh tinh nổi tiếng nên khinh thường các khách mời khác trong show. Danh tiếng Vương Tử Thuần chưa cao, tác phẩm chưa có nhiều, Thần điêu đại hiệp 2024 chất lượng kém, điểm Douban chỉ đạt 4,6/10, nhưng cô đã vội đe dọa Bao Khiết Nghi sẽ bị fan mắng chửi.

Vương Tử Thuần còn tự nhận mình thuộc thế hệ tiểu hoa 10X đang chờ nổi tiếng, sợ bị cư dân mạng bôi xấu, trong khi đó nhóm này thường là những gương mặt đã có danh tiếng và được khán giả biết tới. Theo QQ, nữ diễn viên tự thổi phồng danh tiếng. Vương Tử Thuần sinh năm 2001, thuộc lứa 10X, nhưng để lên hàng tiểu hoa danh tiếng vẫn còn một con đường xa.

Theo QQ, nhân viên hậu trường show Giữa chúng ta có bí mật mùa 2 còn tung đoạn ghi âm cho thấy Vương Tử Thuần mắng Bao Khiết Nghi là "trà xanh". Vương Tử Thuần xúi giục Trịnh Thiên Hạo kể xấu về Bao Khiết Nghi với các khách mời nam khác. Cô cũng tỏ thái độ coi thường người khác trong chương trình.

Hiện tại Vương Tử Thuần nhận nhiều chỉ trích từ khán giả. Nữ diễn viên trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Vương Tử Thuần là hot girl mạng nổi tiếng từ khi mới 15 tuổi. Cô thường chia sẻ loạt ảnh và nhận được hàng trăm lời khen ngợi về vóc dáng thanh thoát, nhan sắc nổi bật, có nét pha trộn giữa Lưu Diệc Phi và Lương Lạc Thi. Dù chưa đóng phim, Vương Tử Thuần cũng được nhiều nhãn hàng mời làm người mẫu quảng cáo.

Năm 2020, cô đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với điểm nghệ thuật đứng thứ 5 toàn quốc. Vương Tử Thuần là bạn học của Trương Tử Phong, Yên Hủ Gia và Hạ Mộng. Nhờ sở hữu chiều cao 1,73 m, vóc dáng cân đối, Vương Tử Thuần được mệnh danh là hoa khôi của học viện. Nữ diễn viên không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, Tiểu Long Nữ là vai diễn đầu tay quan trọng của Vương Tử Thuần.

Sau thất bại của Thần điêu đại hiệp, hiện tại Vương Tử Thuần chủ yếu đóng phim ngắn chiếu mạng. Sự nghiệp của cô chững lại khá lâu, lại vướng thêm lùm xùm tại chương trình hẹn hò càng khiến danh tiếng Vương Tử Thuần tụt dốc.