Tử vi 3 ngày liên tiếp (10, 11 và 12/12/2025), 3 con giáp Phát Tài Phát Lộc, tiền bạc đầy nhà, vàng đeo đầy người, giàu sang đến cuối đời

Trong 3 ngày liên tiếp (10, 11 và 12/12/2025), Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ luôn duy trì được tinh thần làm việc hăng hái và nghiêm túc. Bạn sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được phân công và nhận thêm các nhiệm vụ khó.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng rất êm đềm. Bạn và người ấy thấu hiểu nhau mà không cần nói thành lời. Mỗi khi ở bên người ấy, bạn đều cảm thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái.

Người làm ăn kinh doanh có cơ hội gặp được quý nhân. Đối phương có thể giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội quý giá. Có thể bạn sẽ phải đối diện với thử thách và khó khăn, song kết quả nhận được sẽ hoàn toàn xứng đáng.

Con giáp tuổi Thân

Trong 3 ngày liên tiếp (10, 11 và 12/12/2025), tuổi Thân được cấp trên đánh giá rất cao vì những thành tích mà bản mệnh đã gặt hái được. Lãnh đạo có thể giao cho con giáp này những nhiệm vụ quan trọng, tạo thêm cơ hội để thể hiện khả năng.

Ảnh minh họa: Internet

Khi được giao cho những nhiệm vụ mang đầy tính thách thức, tuổi Thân hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức mình, chớ nên lo lắng thái quá. Bản mệnh có nhiều khả năng chưa bộc lộ hết, đồng thời xung quanh vẫn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ.

Người độc thân đã có những quan điểm cởi mở hơn về chuyện tình cảm, chính vì vậy mà khi được giới thiệu làm quen, con giáp này không còn hành xử quá tiêu cực. Có thể bản mệnh sẽ gặp được người phù hợp ngay trong hôm nay.

Con giáp tuổi Dậu

Trong 3 ngày liên tiếp (10, 11 và 12/12/2025), được Lục Hợp che chở, người tuổi Dậu sẽ đón nhiều tin vui cả về sự nghiệp lẫn tài lộc. Công danh sự nghiệp đang có dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Những điều con giáp này có được ngày hôm nay cũng không phải là điều dễ dàng, bởi bản mệnh cũng đã phải đánh đổi bằng nhiều công sức và nỗ lực hết mức mới có được.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc khởi sắc rực rỡ, nhiều vận may tới khá bất ngờ. Con giáp này làm gì cũng được quý nhân trợ giúp, tiền của dâng đến ngay trước mắt, quan trọng là biết nắm bắt cơ hội đúng lúc. Tuy nhiên do chi phí sinh hoạt tăng cao nên bạn cũng cần chú ý quản lý chi tiêu tốt hơn.

Bên cạnh đó Thổ - Kim tương sinh mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ cho người độc thân. Bản mệnh đừng mãi từ chối tấm chân tình của vẫn luôn theo đuổi mình. Đừng vì những chuyện đã qua mà bỏ lỡ nhân duyên tốt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!