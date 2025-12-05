Liên quan vụ cháy quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) khiến 4 người tử vong, đến 10h30 ngày 5-12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Lan buồn bã cho biết có người thân tử vong trong vụ cháy là chị L.Q.A. (35 tuổi). Chị A. từ TP Hà Nội vào TP.HCM cách đây vài ngày và xin làm tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo mới được 2 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng. Do mới vào làm, chưa thuê được nhà trọ nên chị A. xin ngủ lại quán. Một số người dân xung quanh chứng kiến vụ cháy cho biết thời điểm xảy ra vụ việc có hai nữ nhân viên quán phá cửa phía sau quán bún ốc, ném gấu bông xuống đất rồi nhảy từ độ cao khoảng 10m. Sau đó, hai bạn nữ này được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Trong lúc cháy, người dân xung quanh nghe có nhiều tiếng nổ phát ra, người bên trong kêu cứu thất thanh. Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng cùng ngày, đại diện Trung tâm Cấp cứu 115 (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận, sơ cứu và chuyển đến bệnh viện tổng cộng 6 bệnh nhân. Tại khoa cấp cứu hồi sức, 2 trường hợp người bệnh tỉnh táo, nhưng cần theo dõi sát, sau khi rà soát các chấn thương đã được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1 để theo dõi tiếp (gồm chị T.T.T.L. 21 tuổi và T.T.N.K. 18 tuổi).

Còn 4 trường hợp còn lại, dù đã được ê kíp cấp cứu hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhi đồng 2 tích cực cấp cứu hồi sức, kích hoạt Ecmo, tuy nhiên do tình trạng quá nặng (ngưng tim trước nhập viện) nên cả 4 trường hợp được xác định đã tử vong gồm chị L.Q.A. (35 tuổi), chị Đ.T.K.H. (40 tuổi), bé nữ Đ.K.L. (7 tuổi), bé nam H.N.K.N. (2 tuổi). Hai trường hợp được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị chuyên sâu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Lực lượng phòng cháy chữa cháy trước đó cũng đưa nhiều người (có trẻ em và phụ nữ) mắc kẹt ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn, ngạt khói. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người thương vong: Hai cô gái nhảy từ tầng cao bị tổn thương phổi Cô gái 18 và 21 tuổi cấp cứu trong tình trạng tổn thương phổi do hít khói, trong đó một người gãy xương sườn và tràn khí màng phổi, sau vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo.

