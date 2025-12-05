Trưa ngày 4/12, một người phụ nữ bỏ lại xe máy trên cầu Chương Dương rồi nhảy xuống sông Hồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ việc người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi bất ngờ nhảy xuống cầu Chương Dương, lãnh đạo UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) đã xác định được danh tính nạn nhân.

Nạn nhân là chị L.L.Th. (SN 1986, trú tại phường Hoàn Kiếm).

Lực lượng chức năng sau đó bàn giao vụ việc cho Công an phường Bồ Đề để xử lý theo đúng quy định. Lãnh đạo Công an phường Bồ Đề cho biết sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, đơn vị đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

Người phụ nữ được xác định là chị L.L.Th. đã bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 13h10 ngày 4/12, lực lượng chức năng nhận được tin báo có người nhảy cầu tự tử. Hai ca nô cứu hộ được điều động tới hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Đến 13h20, lực lượng chức năng đã tiếp cận được nạn nhân, đưa lên cano và tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Thời điểm phát hiện, mạch nạn nhân rất yếu nên lực lượng chức năng lập tức sơ cứu và đưa về bến, đồng thời thông báo cho Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội. Tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.

