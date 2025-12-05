Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 4h ngày 5/12 tại một nhà hàng kết hợp nơi ở trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) khiến 4 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, lực lượng cấp cứu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ cháy nghiêm trọng ở số 227 Trần Hưng Đạo.

Có 6 nạn nhân được tiếp nhận. Trong đó, có 4 trường hợp đã tử vong gồm:

Lương Quỳnh A. (nữ, SN 1997): Ngưng tim, ngưng thở; dù được hồi sức nhưng không qua khỏi.

Đinh Thị Khánh H. (nữ, SN 1985): Ngưng tim, ngưng thở; hồi sức không thành công.

Đinh Khánh L. (nữ, SN 2018): Ngưng tim, ngưng thở; không hồi phục dù được cấp cứu.

Hoàng Nhật K. (nam, SN 2023): Ngưng tim, ngưng thở; được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định hồi sức nhưng không qua khỏi.

Hai trường hợp bị thương do nhảy lầu, ngạt khí gồm:

Trần Thị Thùy Linh (nữ, SN 2004): Được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên khoa.

Trần Thị Ngọc Khuê (nữ, SN 2007): Được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng hơn 4h sáng ngày 5/12, ngọn lửa bất ngờ xuất hiện và lan nhanh trong quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), khói lửa bao trùm gần như toàn bộ căn nhà. Cột khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đã khẩn trương điều động lực lượng cùng xe thang chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Công tác cứu hộ được ưu tiên, tập trung tìm kiếm và đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Sau khi khống chế hỏa hoạn, cảnh sát đưa khoảng 8 người ra ngoài trong tình trạng ngạt khói, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong, một số người bị thương.

May mắn, có một bé trai được lực lượng chức năng kịp thời đưa xuống bằng thang cứu hộ an toàn. Công tác chữa cháy vẫn tiếp tục được triển khai khẩn trương nhằm ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hiện, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại ban đầu và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Thông tin MỚI vụ cháy quán ăn giữa trung tâm TP.HCM: 4 người tử vong trước khi nhập viện Sáng 5/12, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (TPHCM) thông tin, nơi này đã tiếp nhận nhiều trường hợp nạn nhân trong vụ cháy quán ăn 4 tầng ở TPHCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-4-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-chay-quan-an-rang-sang-tai-tphcm-748003.html