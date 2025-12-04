Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não

Hậu trường 04/12/2025 16:30

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nghệ sĩ Tấn Beo ngồi trước một cơ sở y tế tại Cần Thơ.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nghệ sĩ Tấn Beo ngồi trước một cơ sở y tế tại Cần Thơ. Trong khoảnh khắc được khán giả ghi lại, nam danh hài đội mũ lưỡi trai, mặc áo hồng đơn giản và ngồi lặng lẽ chờ đợi. Dáng vẻ gầy đi trông thấy của danh hài Tấn Beo khiến nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng.

Năm ngoái, nghệ sĩ Tấn Beo đã trải qua giai đoạn điều trị dài ngày sau đột quỵ, để lại nhiều di chứng ảnh hưởng đến vận động và sinh hoạt. Nam danh hài được điều trị tại một cơ sở thuốc Nam, gia đình cho biết lúc đó sức khỏe của ông đã ổn định, một số nghệ sĩ có đến thăm và quay các clip ngắn cho biết ông có thể ngồi trò chuyện, thậm chí cùng hát với nghệ sĩ hài Tấn Hoàng.

Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não - Ảnh 1
Nhiều khán giả không khỏi xót xa khi nhìn ngoại hình hiện tại của nam nghệ sĩ Tấn Beo sau thời gian dài điều trị bệnh

Ngày 4/11, người thân cho biết sau hơn một năm chống chọi với di chứng tai biến mạch máu não. Các bác sĩ chẩn đoán chức năng thận của nghệ sĩ Tấn Beo gần như suy kiệt hoàn toàn, buộc phải chạy thận nhân tạo định kỳ để duy trì sự sống.

Tại bệnh viện đang điều trị cho Tấn Beo, các bác sĩ đã tiến hành đặt cầu tay để chuẩn bị cho quá trình lọc máu định kỳ. Ông đang được điều trị theo phác đồ chuyên biệt kèm chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt: giảm đạm, hạn chế muối, dầu mỡ và thịt đỏ. Dù sức khỏe giảm sút, ông vẫn cố gắng ăn uống điều độ, nói chuyện minh mẫn và kiên trì tập vật lý trị liệu mỗi ngày.

 

Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não - Ảnh 2
Nghệ sĩ Tấn Beo đối mặt với bệnh suy thận giai đoạn cuối

Nghệ sĩ Tấn Beo là một trong những gương mặt hài quen thuộc nhất của thập niên 1990 – 2000, nổi tiếng nhờ lối diễn mộc mạc, duyên dáng, không cần gồng nhưng vẫn khiến khán giả bật cười.

Nhiều tiểu phẩm hài có sự góp mặt của Tấn Beo từng "làm mưa làm gió" tại các sân khấu miền Nam. Các vai của nam nghệ sĩ thường không màu mè, không phô diễn nhưng tạo được điểm nhấn nhờ sự duyên dáng tự nhiên và khả năng tung hứng với bạn diễn. Không chỉ hoạt động sân khấu, Tấn Beo còn góp mặt trong hàng loạt phim điện ảnh và truyền hình, trong đó có những vai phụ để lại dấu ấn mạnh như trong Hello Cô Ba, Cô Dâu Đại Chiến, Nhà Có 5 Nàng Tiên,...

Suốt hơn 30 năm làm nghề, Tấn Beo luôn được nhớ đến bởi sự tận tâm, tử tế và say mê sân khấu. Với nhiều đồng nghiệp, nam nghệ sĩ không chỉ là đàn anh giàu kinh nghiệm mà còn là người mang lại năng lượng tích cực trong hậu trường.

