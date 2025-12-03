Công việc của con dâu nhà tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Tăng Thanh Hà suốt 12 năm qua

Hậu trường 03/12/2025 15:06

Tăng Thanh Hà được biết đến là con dâu cả nhà tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi rời showbiz, cô tập trung cho công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình nhỏ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà chia sẻ "12 năm làm F&B đam mê vẫn còn nguyên vẹn". Ngành F&B là viết tắt của "Food and Beverage", tức là ngành "Thực phẩm và Đồ uống". Đây là một lĩnh vực dịch vụ bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc chế biến, phục vụ và kinh doanh đồ ăn, thức uống, bao gồm nhà hàng, quán cà phê, quán ăn nhanh, khách sạn và các dịch vụ ẩm thực khác.

Video Tăng Thanh Hà chia sẻ hé lộ quá trình cô cùng đội ngũ hoàn thiện một chi nhánh mới thuộc chuỗi nhà hàng hải sản The Crab Shack — thương hiệu F&B mà cô đang sở hữu. Theo chia sẻ, cô không chỉ gây dựng thương hiệu theo kiểu hình thức, mà tham gia sâu sát mọi công đoạn: từ khảo sát mặt bằng, giám sát xây dựng, tới nêm món, thử món, đảm bảo chất lượng… trước khi đưa vào vận hành.

 

Công việc của con dâu nhà tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Tăng Thanh Hà suốt 12 năm qua - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà khảo sát địa điểm làm nhà hàng

Dù không xuất phát từ việc theo đuổi ngành ẩm thực chuyên sâu nhưng con số 12 hé lộ sự nghiêm túc và đam mê lớn của cô cho ngành F&B nói chung. Đây cũng là mô hình kinh doanh mà Tăng Thanh Hà và chồng phát triển trong nhiều năm qua.

Tăng Thanh Hà từng chia sẻ, cô luôn chọn làm những công việc mình yêu thích, vì khi có đam mê thì sẽ không thấy mệt mỏi hay chán nản.

Gia đình cô ai cũng thích nấu ăn, và bản thân cô có niềm đam mê ẩm thực. Ý tưởng mở The Crab Shack bắt nguồn từ món hải sản sốt Cajun mà cô thường nấu cho gia đình; được mọi người yêu thích nên chồng cô gợi ý mang món này đi kinh doanh.

Hiện 95% công thức tại The Crab Shack là do cô tự phát triển.

Công việc của con dâu nhà tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Tăng Thanh Hà suốt 12 năm qua - Ảnh 2
Tăng Thanh Hà kết hôn với ông xã Louis Nguyễn - con trai tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn vào năm 2012. 

Ngoài kinh doanh nhà hàng, Tăng Thanh Hà còn kinh doanh thêm mảng thời trang với thương hiệu kính mắt độc quyền và thương hiệu thời trang HATANG.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986. Dù rời xa làng giải trí đã lâu để tập trung lo cho gia đình nhỏ, Tăng Thanh Hà vẫn được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Việt” nhờ nhan sắc trẻ đẹp cùng đời tư sạch scandal. Cô nổi tiếng khi đóng các phim như: Mỹ nhân kế, Bỗng dưng muốn khóc...

Tăng Thanh Hà kết hôn với ông xã Louis Nguyễn - con trai tỉ phú Jonathan Hạnh Nguyễn vào năm 2012. Cô sinh con thứ 3 vào cuối năm 2021.

Không còn tham gia nhiều hoạt động showbiz, Tăng Thanh Hà dấn thân sang kinh doanh. Nữ diễn viên cũng dạy các con lối sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên và thường xuyên chia sẻ những mẩu chuyện tình cảm về con nhỏ trên trang cá nhân.

