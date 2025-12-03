Ông Nguyễn Minh Hoàng (43 tuổi, chồng bà S.) cho biết, vợ chồng ông là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng. Ông vẫn chưa thể tin vợ mình (bà N.T.B.S.) ra đi đột ngột, bỏ lại ông và hai con nhỏ, trong đó đứa út mới hơn 2 tuổi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhiều người dân địa phương lặng lẽ đến cúng viếng, thắp nhang cho nạn nhân N.T.B.S. (SN 1983). Bà S. là người bị anh ruột Nguyễn Tấn Thành (SN 1979) lái xe Lexus lao vào nhà chị gái, tông tử vong trưa 30/11. Vị trí xảy ra vụ việc cách nhà nạn nhân khoảng 1km.

Ông Hoàng cho biết, sáng hôm xảy ra vụ việc, nhà ông mất điện. Trời nóng, vợ ông chở con út sang nhà chị gái chơi cho mát thì Thành đến gây sự rồi lao xe vào nhà, vợ ông không kịp tránh nên gặp nạn.

Ông nói sau vụ việc, dư luận chưa nắm đầy đủ sự thật nên nhiều ý kiến bàn tán, trong khi nhiều lời khai của Thành tại cơ quan điều tra, theo ông là không đúng sự thật.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1955) có 6 người con, Thành là con trai duy nhất. Khoảng năm 2002, ông và Thành cùng một số người khác liên quan vụ án cố ý gây thương tích. Ông bị xử phạt hành chính, còn Thành bỏ trốn khỏi địa phương, vượt biên sang Campuchia.

Khoảng 3 năm sau, Thành phạm tội nghiêm trọng tại Campuchia, bị bắt và lĩnh án 48 năm tù. Trong 13 năm Thành thụ án (Thành khai thụ án 15 năm), các thành viên trong gia đình thường xuyên sang thăm, gửi tiền để Thành bớt khó khăn.

“Việc Thành nói mẹ ruột tố cáo anh ta tìm cách giết mẹ là bịa đặt. Tôi nghĩ Thành bực tức chuyện mẹ không sang tên căn nhà đang ở cho anh ta nên dựng lên. Nếu suy luận thì ai cũng thấy lời Thành rất vô lý. Không người mẹ nào muốn tống con vào tù. Không có phiên tòa nào tuyên 48 năm tù chỉ vì một lời tố cáo có ý định giết người khi chưa có hành vi”, ông Hoàng nói.

Năm 2022, Thành mãn hạn tù về quê. Ông Hoàng nói chính bản thân ông và các chị em trong gia đình đã lên tỉnh Kon Tum (cũ) cưới vợ cho Thành. Song, trong cuộc sống, Thành thường xuyên gây sự với anh chị em.

Ông xác nhận trong gia đình đúng là có mâu thuẫn, nhưng không ai ngờ Thành lại lái xe tông em ruột tử vong. “Cùng chung dòng máu mà đối xử với nhau như vậy là quá tàn nhẫn. Lúc Thành lái xe lao vào nhà, con tôi mới hơn 2 tuổi cũng ở đó. Nếu không có hai chiếc xe máy chắn lại, không biết chuyện gì xảy ra”, ông Hoàng nói.

“Thành gây tội thế nào thì pháp luật xử thế đó, đúng người đúng tội là được. Tôi không yêu cầu bồi thường”, ông Hoàng nói thêm.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trưa 30/11, Nguyễn Tấn Thành lái ô tô biển số 70A-413.38 trên quốc lộ 22 ngang nhà N.T.H. thì bị chị ruột dùng vòi nước xịt vào xe. Thành không phản ứng, lái xe về nhà cách đó khoảng 2 km.

Sau đó, khi lái xe đi đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 57, khi đi qua đoạn trước nhà chị gái, Thành tiếp tục bị xịt nước. Bực tức, Thành lùi xe tông thẳng vào nhà, khiến bà N.T.B.S. (em ruột bà H. và Thành) bị thương nặng. Bà H. tránh được cú đâm. Thành lùi xe thêm nhiều lần để cố tông bà H., nhưng không trúng.

Gây án xong, Thành lái ô tô về nhà cất rồi bỏ trốn bằng xe máy biển số 70C1-403.83. Bà S. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu nhưng tử vong lúc 11h50. Khoảng 14h cùng ngày, Thành bị lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý bắt giữ khi đang trốn tại ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai khoảng năm 2003, ông mở công ty nước suối tại Campuchia và nhiều lần gửi tiền về cho mẹ để mua đất, xây nhà. Năm 2007, do mâu thuẫn gia đình, Thành bị mẹ ruột tố cáo đe dọa giết mẹ và bị tòa án Campuchia tuyên 48 năm tù về tội cố ý giết người. Sau 15 năm, Thành được giảm án.

Năm 2022, mẹ và các chị em qua Campuchia thăm nuôi, hứa trả lại đất và nhà cho Thành. Tuy nhiên, gia đình không thực hiện cam kết, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài. Trong thời gian này, các thành viên thường xuyên cự cãi, làm mất an ninh trật tự. Chính quyền địa phương đã tổ chức hai lần hòa giải vào các ngày 23/7 và 8/8 nhưng không thành.