Ô nhiễm không khí bao trùm Hà Nội, người dân 'khó thở' vì bụi mịn dày đặc

Đời sống 03/12/2025 14:49

Những ngày đầu tháng 12, bầu không khí tại Hà Nội liên tục rơi vào mức ô nhiễm nặng. Riêng ngày 2/12, chỉ số AQI của Thủ đô chạm ngưỡng 283, đứng đầu cả nước về mức độ ô nhiễm không khí. Từ nội thành đến các trục giao thông chính, lớp sương mù pha lẫn bụi mịn bao phủ dày đặc khiến tầm nhìn suy giảm, giao thông khó khăn và cảm giác ngột ngạt hiện hữu suốt buổi sáng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay từ đầu tuần, bầu trời Hà Nội liên tục bị bao phủ bởi lớp mờ trắng đục do nồng độ bụi mịn tăng cao.

Nhiều ngày nay, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (55 tuổi, Phương Liệt) ưu tiên các phương tiện thân thiện môi trường khi đi lại trong nội đô.

“Những ngày ô nhiễm như thế này càng khiến tôi nhận rõ tầm quan trọng của không khí sạch. Bình thường tôi quét mã thuê xe đạp. Hôm qua có thêm lựa chọn xe đạp điện nên tôi rất muốn trải nghiệm.

Không chỉ bà Hiền, nhiều người dân khác cũng đã chủ động chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng do không khí quá ô nhiễm. 

Ô nhiễm không khí bao trùm Hà Nội, người dân 'khó thở' vì bụi mịn dày đặc - Ảnh 1
Bụi mịn phủ trắng trời, người dân Thủ đô khó thở sau chuỗi ngày ô nhiễm - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 3/12, chất lượng không khí tiếp tục xấu đi khi ứng dụng IQAir xếp Hà Nội vào nhóm 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) chạm ngưỡng đỏ, mức gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền hô hấp.

Đến trưa cùng ngày, dữ liệu của IQAir ghi nhận Hà Nội đứng trong top 4 khu vực có mức ô nhiễm nghiêm trọng nhất toàn cầu. Thành phố đạt chỉ số AQI 208, thuộc nhóm rất không lành mạnh.

Nồng độ bụi mịn PM2.5 lên tới 133.0 µg/m³, cao gấp nhiều lần so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 15 µg/m³ trung bình 24 giờ.

Ô nhiễm không khí bao trùm Hà Nội, người dân 'khó thở' vì bụi mịn dày đặc - Ảnh 2
Trong những ngày gần đây, chất lượng không khí tại Thủ đô Hà Nội liên tục ở mức xấu đến rất xấu - Ảnh: Báo Dân trí

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều ngày khiến người dân dễ gặp các triệu chứng như cay mắt, đau đầu, khó thở và mệt mỏi. 

Các chuyên gia cho rằng việc tăng cường sử dụng phương tiện công cộng, giảm phát thải từ giao thông cá nhân và mở rộng mảng xanh đô thị là những hướng đi cần thiết để cải thiện chất lượng không khí trong thời gian tới.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa công bố danh sách 46 doanh nghiệp nước ngoài thuộc 12 quốc gia có thuốc vi phạm chất lượng, tiếp tục phải tiền kiểm 100% lô thuốc nhập khẩu.

