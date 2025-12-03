Giá vàng hôm nay, ngày 3/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, vàng miếng SJC cao hơn thế giới 20,5 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 3/12/2025 giá vàng thế giới đảo chiều lao dốc, khi nhà đầu tư ồ ạt bán tháo để chốt lời. Từ đó kéo theo vàng trong nước sụt giảm theo nhưng vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới 20,5 triệu đồng/lượng.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 152,8 triệu đồng, bán ra 154,8 triệu đồng; Công ty Mi Hồng tăng lên 153,3 triệu đồng, bán ra 154,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151,8 triệu đồng, bán ra 154,8 triệu đồng… Trong khi đó, giá vàng nhẫn đứng yên, Công ty SJC mua vào 150,3 triệu đồng, bán ra 152,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 150,6 triệu đồng, bán ra 153,6 triệu đồng… Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 20,5 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng nhẫn cao hơn từ 18 - 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Người Lao Động, đêm qua, giá vàng giao ngay có lúc vọt lên mức 4.237 USD/ounce – đỉnh cao nhất trong 6 tuần qua, nhờ sức hút an toàn từ các yếu tố địa chính trị và kỳ vọng giảm thêm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị dập tắt bởi làn sóng bán chốt lời từ các nhà đầu tư. Đến 6 giờ sáng ngày 3/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã sụt giảm còn 4.207 USD/ounce, mất hơn 30 USD so với mức đóng cửa phiên trước.

Sự sụt giảm này được các chuyên gia phân tích là kết quả của sự cải thiện rõ rệt trong tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và ngoại hối. Chỉ số chứng khoán Mỹ, sau một tuần đầy biến động, đã tăng nhẹ với chỉ số S&P 500 nhích lên 0,12% chốt ở mức 6.821 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 0,6% nhờ đà phục hồi của các cổ phiếu công nghệ lớn như Tesla và Nvidia. Một diễn biến khác là sau những lo ngại về rủi ro chính trị, tài chính và kinh tế liên quan đến Nhật Bản, thị trường trái phiếu của quốc gia này đã ổn định, góp phần làm dịu bớt lo ngại lan tỏa từ châu Á sang các thị trường toàn cầu, giúp củng cố đà tăng của chứng khoán Mỹ. Trên các thị trường quan trọng khác, chỉ số đô la Mỹ (DXY) cũng tăng nhẹ lên mức 99,18, phản ánh sức mạnh tương đối của đồng USD. Điều này phần nào kìm hãm đà tăng của giá vàng, vốn thường di chuyển ngược chiều với USD. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 4,08%, phản ánh kỳ vọng FED sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đã tác động nhất định đến giá vàng hôm nay.

