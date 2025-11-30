Giá vàng hôm nay, ngày 30/11/2025: Tiếp đà tăng mạnh, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đắt nhất thị trường

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 4,1 triệu đồng sau một tuần khi mua vào lên 150,6 triệu đồng và bán ra 153,1 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần còn lãi được 1,6 triệu đồng. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 3,9 đồng khi mua vàng nhẫn lên 151,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng - đây là giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Dù tăng cao nhưng chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần chỉ còn lãi 900.000 đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 30/11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 152,9 triệu đồng/lượng, bán ra 154,9 triệu đồng, tăng 4,5 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần chỉ còn lãi 2,5 triệu đồng.

Sau vài tuần đi ngang quanh vùng 4.000 - 4.100 USD/ounce, giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong khoảng 2 tuần qua.

Theo báo Người Lao Động , trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý chốt tuần giao dịch ở mức 4.220 USD/ounce, tăng hơn 150 USD/ounce (khoảng 4,8 triệu đồng) so với cuối tuần trước.

Với diễn biến tuần qua, cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều dự báo giá vàng sẽ đi lên tuần tới, theo kết quả khảo sát về xu hướng của Kitco.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở phố Wall, có 14 chuyên gia phân tích tham gia trả lời và có tới 79% tin rằng giá vàng sẽ tăng tiếp; chỉ 7% dự đoán giá sẽ giảm; và 14% cho rằng giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 260 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng tiếp của giá vàng.

Cụ thể, có tới 70% ý kiến cho rằng giá vàng tăng lên những mốc cao mới, chỉ 11% dự báo giá vàng giảm và 19% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nhận định lạc quan với đà tăng của giá vàng trong ngắn hạn. Về mặt kỹ thuật, giá vàng đã bật lên vùng tích lũy nên khả năng nhịp tăng chưa kết thúc.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường tại SIA Wealth Management, trả lời trên Kitco cũng nói rằng giá vàng đã tăng khi những đồn đoán về kết quả cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chuyển hướng sang hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, ông Cieszynski cũng lưu ý tuần tới sẽ có rất nhiều dữ liệu kinh tế được Mỹ công bố, điều này có thể gây ra một số biến động cho giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,4 triệu đồng/lượng.