Căn biệt thự ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Đời sống 30/11/2025 12:33

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h, tại tầng 2 của biệt thự số 1-4 New House Xa La (phường Hà Đông).

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h, tại tầng 2 của biệt thự số 1-4 New House Xa La (phường Hà Đông).

Nhân chứng cho biết, thời điểm trên, họ thấy khói đen đặc bốc ra từ khu vực tầng 2. Nhiều người bên trong nhanh chóng chạy ra ngoài và gọi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến ứng cứu.

Nhận được tin báo, 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 4 và 15 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường để chữa cháy.

Căn biệt thự ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều người hoảng hốt tháo chạy - Ảnh 1
Bên trong khu vực xuất hiện khói - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, người dân tại hiện trường cho biết, họ phát hiện khói bốc ra từ tầng 2 căn biệt thự. Lúc này, một số người trong nhà chạy ra ngoài.

 

Không lâu sau đó, 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường dập lửa.

Khoảng 20 phút sau đám cháy được dập tắt.

Thông tin ban đầu vụ việc không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ.

Danh tính nữ quản lý nhà hàng nhặt thẻ tín dụng của khách để mua iPhone

Danh tính nữ quản lý nhà hàng nhặt thẻ tín dụng của khách để mua iPhone

Sau khi nhặt được thẻ tín dụng, Bùi Thị Thanh Thúy đã dùng để mua điện thoại.

Xem thêm
Từ khóa:   Cháy biệt thự ở Hà Nội cháy nhà tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

NÓNG: Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

NÓNG: Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh báo: Hà Nội ô nhiễm không khí top 5 thế giới, nhiều khu vực ở mức 'rất xấu'

Cảnh báo: Hà Nội ô nhiễm không khí top 5 thế giới, nhiều khu vực ở mức 'rất xấu'

Thông tin MỚI về vụ nữ DJ và đồng phạm mua bán 108kg ma túy pha trộn 'nước vui'

Thông tin MỚI về vụ nữ DJ và đồng phạm mua bán 108kg ma túy pha trộn 'nước vui'

Giá vàng hôm nay, ngày 30/11/2025: Tiếp đà tăng mạnh, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đắt nhất thị trường

Giá vàng hôm nay, ngày 30/11/2025: Tiếp đà tăng mạnh, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đắt nhất thị trường

Danh tính nữ quản lý nhà hàng nhặt thẻ tín dụng của khách để mua iPhone

Danh tính nữ quản lý nhà hàng nhặt thẻ tín dụng của khách để mua iPhone

Nghẹt thở 45 giây giành giật sự sống cho nam hành khách bị ngưng tim

Nghẹt thở 45 giây giành giật sự sống cho nam hành khách bị ngưng tim

Bàng hoàng nhóm nữ sinh vây đánh bạn học ở trước cổng trường

Bàng hoàng nhóm nữ sinh vây đánh bạn học ở trước cổng trường