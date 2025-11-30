Căn biệt thự ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h, tại tầng 2 của biệt thự số 1-4 New House Xa La (phường Hà Đông).

Nhân chứng cho biết, thời điểm trên, họ thấy khói đen đặc bốc ra từ khu vực tầng 2. Nhiều người bên trong nhanh chóng chạy ra ngoài và gọi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến ứng cứu.

Nhận được tin báo, 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 4 và 15 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường để chữa cháy.

Bên trong khu vực xuất hiện khói - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, người dân tại hiện trường cho biết, họ phát hiện khói bốc ra từ tầng 2 căn biệt thự. Lúc này, một số người trong nhà chạy ra ngoài.

Không lâu sau đó, 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường dập lửa.

Khoảng 20 phút sau đám cháy được dập tắt.

Thông tin ban đầu vụ việc không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ.

