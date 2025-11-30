Nghẹt thở 45 giây giành giật sự sống cho nam hành khách bị ngưng tim

Sự việc xảy ra vào tối 28/11 trên quốc lộ 13. Khi đó xe đang chạy qua phường Phú Lợi, TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ), một người đàn ông khoảng 40 tuổi bất ngờ đau ngực, khó thở, rồi lên cơn co giật và gục xuống ngay tại chỗ ngồi. Nhiều hành khách hoảng hốt kêu cứu.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 30/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nam hành khách trên chuyến xe từ Đồng Nai (Bình Phước cũ) lên TP.HCM bất ngờ lên cơn co giật, tím tái, nghi nhồi máu cơ tim cấp. Tình huống nguy hiểm ấy đã được xử lý kịp thời nhờ sự bình tĩnh và có chuyên môn của một hành khách đi cùng xe.

Anh Linh kiểm tra phản ứng của nạn nhân bằng cách nhéo vào người, sau đó bắt mạch vùng cổ và tay, đồng thời kề tai vào mũi nghe hơi thở. "Tất cả động tác này phải thực hiện đồng thời trong 5 giây để xác định tình trạng bệnh nhân", anh Linh chia sẻ.

Trên xe khi đó có anh Phan Nhật Linh (30 tuổi, ngụ TP.HCM, nhân viên y tế chuyên khoa hồi sức tích cực, cấp cứu của một bệnh viện tại TP.HCM) nhận thấy tình hình nguy cấp, anh Linh lập tức lao đến kiểm tra phản ứng của nạn nhân.

Kiểm tra thấy mạch nạn nhân yếu dần rồi mất hoàn toàn và dấu hiệu ngưng tim. Xác định đây là trường hợp nghi nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến ngưng tuần hoàn, anh Linh lập tức thực hiện kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực.

"Tôi đặt hai tay lên lồng ngực và ép liên tục khoảng 45 giây thì cảm nhận được nhịp tim trở lại" - anh Linh kể.

Bên cạnh đó, tài xế Mai Văn Bình (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, tài xế xe khách Thành Công) nhanh trí bật tín hiệu ưu tiên và bóp còi xin đường, tăng tốc đưa nạn nhân đến bệnh viện cách đó chừng 1km.

Nam bác sĩ đã trở thành người hùng sau khi sơ cứu thành công cho hành khách bị ngưng tim - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa tài xế và anh Linh, chỉ trong vòng 15 phút kể từ khi xảy ra sự cố, nạn nhân đã được chuyển vào phòng cấp cứu kịp thời và tình trạng nạn nhân khả quan hơn.

"Lúc bắt mạch thấy có nhịp tim trở lại tôi mừng lắm. Tôi hô lên 'người này sống rồi bà con ơi', cả xe đều vỗ tay chúc mừng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm", anh Linh nhớ lại thời khắc giành lại sự sống cho người đàn ông.

Khi được đưa vào bệnh viện gần nhất, bệnh nhân tiếp tục được cấp cứu chuyên sâu và đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ đánh giá việc ép tim sớm đóng vai trò quyết định trong việc duy trì tuần hoàn và cứu sống bệnh nhân.

"Lúc đưa vào bệnh viện, các bác sĩ có hỏi tôi về tình trạng ban đầu của bệnh nhân và tôi đã trình bày quá trình thực hiện sơ cứu. Sau khi về đến nhà, tôi có liên hệ lại bệnh viện để hỏi thăm tình hình thì được biết người đàn ông đã ổn", anh Linh chia sẻ thêm.

Anh Linh cho biết đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm nhân viên y tế hồi sức cấp cứu, anh thường xuyên gặp các tình huống đặc biệt như trên cả trong và ngoài bệnh viện.

"Chỉ cần chậm một chút, kết quả có thể đã khác. May mắn là vị trí người đàn ông bị sự cố gần với bệnh viện và cũng nhờ mọi người trên xe phối hợp rất tốt như tài xế chạy nhanh đến bệnh viện, lơ xe mở cửa hô hoán để người dân nhường đường, hoặc có hành khách trên xe hỗ trợ ôm chặt để giữ thăng bằng ép tim cho người đàn ông..." - anh Linh đúc kết.