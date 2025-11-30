Trương Bá Chi gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ

Sao quốc tế 30/11/2025 08:30

Trương Bá Chi thời gian qua tích cực tham gia show truyền hình hay các sự kiện giải trí.

Mới đây, Trương Bá Chi trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự một sự kiện thương hiệu với diện mạo khác lạ. Trong các tấm hình đang lan truyền trên mạng xã hội, ngôi sao Bạch Lan xuất hiện trong thiết kế áo cổ cao màu trắng, chân váy xếp ly đồng màu, thêm phụ kiện hoa tai dáng dài giúp tổng thể outfit trở nên sang trọng và thanh nhã. Trương Bá Chi liên tục tạo dáng trước ống kính, còn tích cực giao lưu, "bắn tim" với người hâm mộ. Song, sự chú ý của dân mạng đổ dồn về gương mặt của người đẹp.

Cô được cho là trang điểm quá đậm với lớp nền dày, khiến làn da trở nên có chút lem luốc trước ánh sáng đèn flash. Phần lông mày cũng bị kẻ khá đậm, trong khi eyeliner dày cộp khiến tổng thể đường nét trên gương mặt trở nên "dừ". Ở những bức ảnh cận mặt, diễn viên 45 tuổi để lộ thần sắc kém tươi tỉnh, đôi mắt mệt mỏi.

Trương Bá Chi gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ - Ảnh 1Trương Bá Chi gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ - Ảnh 2

 

Những hình ảnh này của Trương Bá Chi làm dấy lên cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng diễn viên trang điểm không phù hợp, nhìn như "đi diễn kịch sân khấu".

Thậm chí, một số khán giả cho rằng họ không nhận ra Trương Bá Chi cho tới khi đọc bình luận. Bên cạnh đó, nhiều fan bênh vực, cho rằng bà mẹ ba con vẫn có sắc vóc ấn tượng ở tuổi 45.

Cách đây không lâu, đạo diễn Vương Tinh từng gây xôn xao khi tiết lộ lý do Trương Bá Chi dần rút lui khỏi showbiz, Ông cho hay vì sức khỏe không tốt, cô vài năm trở lại đây chuyển hướng sang các chương trình giải trí và hoạt động thương mại. Nữ diễn viên thường xuyên gặp vấn đề sức khỏe và từng phải nhập viện vì đau bụng dữ dội.

Trương Bá Chi gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ - Ảnh 3

Trương Bá Chi nổi tiếng từ những năm 1990 nhờ quảng cáo, sau đó bước chân vào lĩnh vực điện ảnh. Với ngoại hình nổi bật và diễn xuất nhập tâm, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón. Tuy nhiên, Vương Tinh tiết lộ tuổi thơ của Trương Bá Chi không mấy êm đềm. Khi được gửi sang Australia, cô và chị gái từng nghèo đến mức phải chia nhau một gói mì ăn liền vì gia đình không gửi tiền, buộc phải đi làm thêm nhiều công việc để sống qua ngày.

Trương Bá Chi, Hàn Hồng và dàn sao hỗ trợ người dân trong hỏa hoạn Hong Kong

Trương Bá Chi, Hàn Hồng và dàn sao hỗ trợ người dân trong hỏa hoạn Hong Kong

Trong bầu không khí tang thương bao trùm, nhiều nghệ sĩ hàng đầu showbiz Hong Kong (Trung Quốc) đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các hộ dân bị thiệt hại tài sản, mất người thân trong vụ cháy lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi, Hàn Hồng và dàn sao hỗ trợ người dân trong hỏa hoạn Hong Kong

Trương Bá Chi, Hàn Hồng và dàn sao hỗ trợ người dân trong hỏa hoạn Hong Kong

Trương Bá Chi gây tranh cãi khi 'không đẹp như ảnh'?

Trương Bá Chi gây tranh cãi khi 'không đẹp như ảnh'?

Trương Bá Chi khiến dân tình 'chuyển từ ghét sang yêu quý' vì lý do này

Trương Bá Chi khiến dân tình 'chuyển từ ghét sang yêu quý' vì lý do này

Tuổi thơ cơ cực của Trương Bá Chi: Tiết lộ bị di truyền khiếm thính

Tuổi thơ cơ cực của Trương Bá Chi: Tiết lộ bị di truyền khiếm thính

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Trương Bá Chi giải nghệ vì sức khỏe không ổn định?

Trương Bá Chi giải nghệ vì sức khỏe không ổn định?

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 30/11/2025

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 30/11/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trương Bá Chi gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ

Trương Bá Chi gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
7 bí quyết chăm sóc da rạng rỡ bất chấp mùa đông khô hanh

7 bí quyết chăm sóc da rạng rỡ bất chấp mùa đông khô hanh

Chăm sóc da 3 giờ 2 phút trước
10 bí quyết ăn mặc giúp các nàng mập giấu bụng mỡ và diện đồ đẹp hơn

10 bí quyết ăn mặc giúp các nàng mập giấu bụng mỡ và diện đồ đẹp hơn

Thời trang 3 giờ 5 phút trước
Trong tiết trời thu mát mẻ, 3 món ăn sau vừa dễ làm vừa bổ dưỡng

Trong tiết trời thu mát mẻ, 3 món ăn sau vừa dễ làm vừa bổ dưỡng

Nấu gì hôm nay 3 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/11/2025, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/11/2025, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
12 mẹo nấu ăn cực kì đơn giản và hiệu quả mà hội chị em không thể không biết

12 mẹo nấu ăn cực kì đơn giản và hiệu quả mà hội chị em không thể không biết

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 19 phút trước
Cách làm lòng xào dưa giòn ngon, không đắng

Cách làm lòng xào dưa giòn ngon, không đắng

Món ngon mỗi ngày 3 giờ 21 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 30/11, tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 30/11, tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Mẹ bầu mang thai to là dấu hiệu đáng mừng hay đáng lo?

Mẹ bầu mang thai to là dấu hiệu đáng mừng hay đáng lo?

Mẹ bầu 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Danh tính người đàn ông có 'cú ném tiếp tế' cho hàng xóm trong vùng lũ

Danh tính người đàn ông có 'cú ném tiếp tế' cho hàng xóm trong vùng lũ

Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ chồng Chân Tử Đan nhận chỉ trích dữ dội vì liên quan tới thảm kịch hỏa hoạn ở Hong Kong

Vợ chồng Chân Tử Đan nhận chỉ trích dữ dội vì liên quan tới thảm kịch hỏa hoạn ở Hong Kong

Trương Bá Chi, Hàn Hồng và dàn sao hỗ trợ người dân trong hỏa hoạn Hong Kong

Trương Bá Chi, Hàn Hồng và dàn sao hỗ trợ người dân trong hỏa hoạn Hong Kong

'Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á' Chung Lệ Đề gợi cảm ở tuổi 55

'Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á' Chung Lệ Đề gợi cảm ở tuổi 55

DJ Koo 'dần phục hồi thể chất' sau gần một năm Từ Hy Viên mất

DJ Koo 'dần phục hồi thể chất' sau gần một năm Từ Hy Viên mất

Trần Tinh Húc khen ngợi sự chuyên nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới

Trần Tinh Húc khen ngợi sự chuyên nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới

Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh tổ chức đám cưới: Cô dâu đẹp như thiên sứ, chú rể đào hoa số 1 Cbiz

Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh tổ chức đám cưới: Cô dâu đẹp như thiên sứ, chú rể đào hoa số 1 Cbiz