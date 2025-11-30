Trương Bá Chi gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ

Cô được cho là trang điểm quá đậm với lớp nền dày, khiến làn da trở nên có chút lem luốc trước ánh sáng đèn flash. Phần lông mày cũng bị kẻ khá đậm, trong khi eyeliner dày cộp khiến tổng thể đường nét trên gương mặt trở nên "dừ". Ở những bức ảnh cận mặt, diễn viên 45 tuổi để lộ thần sắc kém tươi tỉnh, đôi mắt mệt mỏi.

Mới đây, Trương Bá Chi trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự một sự kiện thương hiệu với diện mạo khác lạ. Trong các tấm hình đang lan truyền trên mạng xã hội, ngôi sao Bạch Lan xuất hiện trong thiết kế áo cổ cao màu trắng, chân váy xếp ly đồng màu, thêm phụ kiện hoa tai dáng dài giúp tổng thể outfit trở nên sang trọng và thanh nhã. Trương Bá Chi liên tục tạo dáng trước ống kính, còn tích cực giao lưu, "bắn tim" với người hâm mộ. Song, sự chú ý của dân mạng đổ dồn về gương mặt của người đẹp.

Những hình ảnh này của Trương Bá Chi làm dấy lên cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng diễn viên trang điểm không phù hợp, nhìn như "đi diễn kịch sân khấu".

Thậm chí, một số khán giả cho rằng họ không nhận ra Trương Bá Chi cho tới khi đọc bình luận. Bên cạnh đó, nhiều fan bênh vực, cho rằng bà mẹ ba con vẫn có sắc vóc ấn tượng ở tuổi 45.

Cách đây không lâu, đạo diễn Vương Tinh từng gây xôn xao khi tiết lộ lý do Trương Bá Chi dần rút lui khỏi showbiz, Ông cho hay vì sức khỏe không tốt, cô vài năm trở lại đây chuyển hướng sang các chương trình giải trí và hoạt động thương mại. Nữ diễn viên thường xuyên gặp vấn đề sức khỏe và từng phải nhập viện vì đau bụng dữ dội.

Trương Bá Chi nổi tiếng từ những năm 1990 nhờ quảng cáo, sau đó bước chân vào lĩnh vực điện ảnh. Với ngoại hình nổi bật và diễn xuất nhập tâm, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón. Tuy nhiên, Vương Tinh tiết lộ tuổi thơ của Trương Bá Chi không mấy êm đềm. Khi được gửi sang Australia, cô và chị gái từng nghèo đến mức phải chia nhau một gói mì ăn liền vì gia đình không gửi tiền, buộc phải đi làm thêm nhiều công việc để sống qua ngày.