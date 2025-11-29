Một du khách người Nga tử vong khi tắm biển ở Mũi Né

Đời sống 29/11/2025 20:46

Nhóm du khách tắm biển Hàm Tiến (phường Mũi Né, Bình Thuận) bất ngờ bị sóng cuốn, hai người Việt được cứu, người đàn ông quốc tịch Nga 60 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, trưa 29/11, tại bãi biển dọc các resort ở phường Hàm Tiến (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ đuối nước khiến một du khách người Nga tử vong.

Một chủ dịch vụ môtô nước tại khu vực cho biết, thời điểm trên anh cùng lực lượng cứu hộ phát hiện 3 du khách tắm biển bị sóng cuốn ra xa.

Nhân viên cứu hộ lập tức bơi ra kéo được 2 du khách Việt vào bờ an toàn. Người còn lại bị dòng chảy cuốn trôi ra xa. Chủ dịch vụ đã đẩy môtô nước xuống biển, chạy ra tiếp cận, nhưng khi đến gần thì nạn nhân đã chìm.

Nạn nhân được vớt vào bờ, sơ cứu và đưa lên xe cứu thương chuyển đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Nạn nhân được xác định là ông C.A (SN 1965, quốc tịch Nga).

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ của nạn nhân cũng có mặt tại bờ biển và theo xe đến bệnh viện. Được biết, gia đình ông C.A đang lưu trú tại phường Mũi Né trong chuyến du lịch cùng vợ và con.

Một du khách người Nga tử vong khi tắm biển ở Mũi Né - Ảnh 1
Nam du khách Nga được đưa lên xe cứu thương đi cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong sau đó - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sự việc đã được trình báo cho cơ quan công an. Thi thể nạn nhân hiện được bảo quản để thực hiện các thủ tục điều tra theo quy định đối với người nước ngoài.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời nắng và sóng không lớn. Tuy vậy, người kinh doanh dịch vụ tại bãi biển cho biết ảnh hưởng bão số 15 khiến lực chảy của nước rất mạnh, dễ cuốn du khách ra xa dù mặt nước khá êm.

Khi thấy du khách bơi xa, những người kinh doanh ở bãi biển và lực lượng cứu hộ đã thổi còi, ra hiệu cảnh báo. Thế nhưng, nhiều du khách đã phớt lờ, thậm chí có trường hợp tỏ thái độ khó chịu khi bị nhắc nhở.

