Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

Đời sống 29/11/2025 19:48

Nam thanh niên 23 tuổi tử vong trong căn nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn ở xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đến 15h30 ngày 29/11, Công an xã Nhuận Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường một vụ nổ lớn xảy ra trên đường Nguyễn Thị Bưa.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày. Người dân sinh sống trên tuyến đường Nguyễn Thị Bưa nghe thấy một tiếng nổ cực lớn. Khi kiểm tra, nhiều người bàng hoàng phát hiện một căn nhà trong khu vực đã bị hư hỏng nặng sau vụ nổ.

Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong - Ảnh 1
Ngôi nhà đổ sụp sau tiếng nổ, bốc cháy - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, dựa vào hình ảnh từ camera an ninh của một nhà dân trong khu vực, tiếng nổ lớn đến mức làm rung lắc đồ đạc của các căn nhà, dù chúng cách hiện trường hàng chục mét. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng trình báo lên chính quyền địa phương.

Hiện tại, toàn bộ khu vực quanh căn nhà gặp sự cố và một phần tuyến đường Nguyễn Thị Bưa đã được phong tỏa, không cho người lạ ra vào nhằm phục vụ công tác điều tra.

Một lãnh đạo xã Nhuận Đức xác nhận vụ nổ đã khiến một người tử vong. Nạn nhân là nam giới, tuy nhiên, danh tính cụ thể vẫn chưa được công bố.

Cháy tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Chiều 29/11, ngọn lửa kèm theo khói đen bốc ra nghi ngút từ hầm để xe tại thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP.HCM. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy.

Xem thêm
Từ khóa:   nổ lớn tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp có cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Sau ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp có cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Một du khách người Nga tử vong khi tắm biển ở Mũi Né

Một du khách người Nga tử vong khi tắm biển ở Mũi Né

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 30/11/2025, 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Trúng số độc đắc đúng ngày 30/11/2025, 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Cháy tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp không lo thiếu tiền, quay ngoắt thành tỷ phú, tiền vàng tề tựu

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp không lo thiếu tiền, quay ngoắt thành tỷ phú, tiền vàng tề tựu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người đàn ông có 'cú ném tiếp tế' cho hàng xóm trong vùng lũ

Danh tính người đàn ông có 'cú ném tiếp tế' cho hàng xóm trong vùng lũ

Tử vi Chủ Nhật 30/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi Chủ Nhật 30/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Nam sinh một trường đại học ở TP.HCM mất liên lạc sau khi đi sinh nhật bạn

Nam sinh một trường đại học ở TP.HCM mất liên lạc sau khi đi sinh nhật bạn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Một du khách người Nga tử vong khi tắm biển ở Mũi Né

Một du khách người Nga tử vong khi tắm biển ở Mũi Né

Cháy tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Nam sinh một trường đại học ở TP.HCM mất liên lạc sau khi đi sinh nhật bạn

Nam sinh một trường đại học ở TP.HCM mất liên lạc sau khi đi sinh nhật bạn

Thông tin MỚI vụ nam tài xế xe tải tông 2 ông cháu tử vong

Thông tin MỚI vụ nam tài xế xe tải tông 2 ông cháu tử vong

Danh tính người đàn ông có 'cú ném tiếp tế' cho hàng xóm trong vùng lũ

Danh tính người đàn ông có 'cú ném tiếp tế' cho hàng xóm trong vùng lũ