Cháy tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 29/11/2025 19:37

Chiều 29/11, ngọn lửa kèm theo khói đen bốc ra nghi ngút từ hầm để xe tại thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP.HCM. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 29/11, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ viện Kathleen Luxury trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ.

Khoảng 16h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực hầm giữ xe của thẩm mỹ viện. Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy bên trong cơ sở có một số khách và nhân viên. Phát hiện sự cố, mọi người nhanh chóng tháo chạy ra ngoài.

Cháy tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 1
Khói đen bốc ra nghi ngút tại hầm xe của thẩm mỹ viện - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan. 

Sau khoảng 30 phút có mặt, lính cứu hoả đã khống chế hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn không để lan rộng sang các khu vực lân cận.

Cháy tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 2
Hàng chục cảnh sát đã kịp thời khống chế đám cháy, ngăn không để lan rộng - Ảnh: VietNamNet

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.

 

Danh tính nữ giúp việc ôm chặt bé sơ sinh 3 tháng tuổi khi chung cư bị cháy

Chiến dịch dập tắt đám cháy tại khu chung cư cao tầng ở Hồng Kông đã kết thúc, nhưng số người chết vẫn tiếp tục tăng và còn hàng trăm người mất tích.

