Chiều 29/11, ngọn lửa kèm theo khói đen bốc ra nghi ngút từ hầm để xe tại thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP.HCM. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy.
- Nam sinh một trường đại học ở TP.HCM mất liên lạc sau khi đi sinh nhật bạn
- Thông tin MỚI vụ nam tài xế xe tải tông 2 ông cháu tử vong
Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 29/11, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ viện Kathleen Luxury trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ.
Khoảng 16h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực hầm giữ xe của thẩm mỹ viện. Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy bên trong cơ sở có một số khách và nhân viên. Phát hiện sự cố, mọi người nhanh chóng tháo chạy ra ngoài.
Theo thông tin từ VietNamNet, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.
Sau khoảng 30 phút có mặt, lính cứu hoả đã khống chế hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn không để lan rộng sang các khu vực lân cận.
Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.