Cục Hàng không cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu bay, giá vé máy bay có tăng?

Đời sống 10/03/2026 12:17

Xung đột chiến sự tại khu vực Trung Đông đã làm thiếu hụt nguồn nhiên liệu và đẩy giá xăng dầu tăng cao. Ngành hàng không đang chịu sự tác động rõ rệt khi các hãng hàng không khai thác nhiều đường bay sẽ rơi vào tình trạng càng bay càng lỗ do không bù đắp được chi phí nhiên liệu phát sinh.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cục Hàng không Việt Nam, xung đột quân sự giữa Mỹ – Israel và Iran bùng phát từ ngày 28/2/2026 đã khiến nhiều quốc gia Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, UAE và Israel.

Nhiều sân bay lớn tại Dubai, Abu Dhabi và Doha buộc phải tạm dừng hoạt động. Diễn biến này khiến các tuyến bay nối châu Âu – châu Á qua khu vực vùng Vịnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc nhiều hãng hàng không quốc tế phải hủy hoặc điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Tại Việt Nam, tác động đã xuất hiện khi các hãng Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways – đang khai thác đường bay đến Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng – phải hủy hoặc điều chỉnh 98 chuyến bay trong giai đoạn từ 28/2 - 10/3, ảnh hưởng tới khoảng 20.000 hành khách.

Trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, sự gián đoạn này được đánh giá sẽ gây nhiều khó khăn cho ngành trong thời gian tới.

Căng thẳng quân sự tại Trung Đông cũng khiến Iran gần như đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển hơn 20% sản lượng dầu toàn cầu. Giá dầu thô Brent vì vậy đã tăng nhanh từ khoảng 65–70 USD/thùng lên 92,6 USD/thùng vào ngày 6/3.

Đáng chú ý, giá nhiên liệu bay Jet A-1 tại thị trường Singapore tăng đột biến. Nếu trong tháng 1 và 2 giá chỉ dao động khoảng 83–89 USD/thùng, thì đến đầu tháng 3 giá đã tăng lên 231,42 USD/thùng, tương đương mức tăng khoảng 160% chỉ sau vài ngày giao dịch.

Hiện giá Jet A-1 vẫn ở mức khoảng 160 USD/thùng và được dự báo có thể duy trì quanh 170 USD/thùng trong tháng 3.

Bên cạnh đó, phụ phí Premium đối với nhiên liệu bay cũng tăng mạnh, từ mức 1–2 USD/thùng lên hơn 18–21 USD/thùng, khiến tổng chi phí nhiên liệu của các hãng hàng không tăng đáng kể.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), nếu giá Jet A-1 lên tới 200 USD/thùng, chi phí khai thác của các hãng hàng không có thể tăng hơn 70%.

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Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VOV, hiện nay Việt Nam có 5 đơn vị cung cấp nhiên liệu hàng không gồm: Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec), Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation), Công ty cổ phần Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất, Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhiên liệu hàng không Đông Dương.

Trong đó, Skypec và Petrolimex Aviation là hai doanh nghiệp chủ lực, cung cấp phần lớn nhiên liệu hàng không cho các hãng trong và ngoài nước khai thác tại Việt Nam.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp này, nguồn cung nhiên liệu hiện vẫn đảm bảo cho hoạt động khai thác của các hãng hàng không đến hết ngày 31/3/2026 theo kế hoạch và hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, việc mua nhiên liệu cho giai đoạn từ tháng 4/2026 đang gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, các đối tác cung cấp tại Singapore, Thái Lan và Trung Quốc đang trì hoãn giao hàng và có khả năng áp dụng điều khoản bất khả kháng để chấm dứt hợp đồng. Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không có thể xảy ra ngay từ đầu tháng 4/2026 và kéo dài trong các tháng tiếp theo.

Các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu trong nước hiện đang tìm kiếm thêm nguồn hàng từ các thị trường khác, đồng thời chấp nhận mức giá cao hơn để đảm bảo nguồn cung. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường khan hiếm, việc tìm được nhà cung cấp mới không dễ dàng.

 Nguồn cung trong nước từ hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất cũng khó có thể tăng ngay sản lượng Jet A-1 do phải cân đối với các sản phẩm xăng dầu khác phục vụ nền kinh tế. Ngoài ra, hai nhà máy này dự kiến bảo trì trong tháng 3 và tháng 4/2026, với thời gian tạm dừng hoạt động khoảng 10 ngày mỗi tháng.

Đối với các hãng hàng không, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35–40% tổng chi phí vận hành. Khi giá Jet A-1 tăng mạnh, áp lực chi phí đối với các hãng càng lớn.

Theo báo cáo của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways, nếu giá Jet A-1 duy trì ở mức 200–230 USD/thùng như hiện nay, chi phí khai thác của Vietnam Airlines có thể tăng thêm khoảng 50–60% mỗi tháng so với trước khi xung đột xảy ra. Sun PhuQuoc Airways ước tính chi phí tăng khoảng 30%, trong khi Vietjet Air có thể phải gánh thêm khoảng 2.000 tỷ đồng chi phí mỗi tháng.

Ngoài ra, việc phải điều chỉnh đường bay để tránh các khu vực không phận bị đóng cũng khiến thời gian bay kéo dài, tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn, làm tăng chi phí tổ bay và bảo dưỡng tàu bay.

Giá nhiên liệu tăng cao khiến nhiều đường bay mất hiệu quả kinh tế, buộc các hãng hàng không phải rà soát kế hoạch khai thác, điều chỉnh lịch bay và tối ưu hóa hoạt động nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, hạn chế nguy cơ hủy chuyến do thiếu nguồn cung.

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