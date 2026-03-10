TIN MỚI: Miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 11 độ C

Đời sống 10/03/2026 12:34

Dự báo khoảng tối và đêm 12/3 đến ngày 13/3, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta khiến miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, miền Trung đón nhiều đợt mưa dông trong tuần này.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (10.3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ đã giảm khoảng 3 - 4 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi giảm trên 5 độ C.

Ngày 10.3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Ngày và đêm 10.3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ trung bình 17 - 19 độ C, vùng núi 15 - 17 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 20 - 22 độ C.

Ngày và đêm 11.3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ trung bình 19 - 21 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 21 - 23 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 - 17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11 - 14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Khu vực Hà Nội không mưa, ngày và đêm 10.3 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Khu vực từ phía nam Quảng Trị đến phía đông Đắk Lắk và Khánh Hòa trong ngày 10.3, dự báo có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

TIN MỚI: Miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 11 độ C - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này, miền Bắc duy trì rét về đêm và sáng sớm trong các ngày từ 13-16/3, thời tiết ít mưa, nắng nhẹ, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La chiều tối và đêm ngày 13/3 và 16/3 có mưa rào và dông rải rác.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh/thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi trong hai ngày 13-14/3 có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 10-12/3, trời không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng, ngày 10-11/3 trời rét, ngày 12/3 trời rét về đêm và sáng.

Từ ngày 13-15/3, Hà Nội chuyển nhiều mây, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, mưa xuất hiện vài nơi, trưa và chiều trời tạnh ráo. Nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng 17-19 độ, cao nhất ban ngày khoảng 22-25 độ.

Ba ô tô va chạm trong hầm Đèo Bụt khiến 2 người bị thương, cao tốc ách tắc nhiều giờ

Ba ô tô va chạm trong hầm Đèo Bụt khiến 2 người bị thương, cao tốc ách tắc nhiều giờ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 10/3 trong hầm Đèo Bụt theo hướng Nam - Bắc, thuộc tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   dự báo thời tiết thời tiết miền Bắc tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Từ nay đến ngày 15/3/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, làm ăn xuôi thuận, Lộc lá đầy nhà, đổi đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15/3/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, làm ăn xuôi thuận, Lộc lá đầy nhà, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Ngư dân phát hiện cá nhà táng dài 9,9 mét dạt vào bờ biển với nhiều vết sẹo rõ rệt

Ngư dân phát hiện cá nhà táng dài 9,9 mét dạt vào bờ biển với nhiều vết sẹo rõ rệt

Video 30 phút trước
Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm

Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm

Đời sống 46 phút trước
Giá xăng dầu tăng, Bộ Công Thương khuyến khích đi xe đạp, làm việc từ xa

Giá xăng dầu tăng, Bộ Công Thương khuyến khích đi xe đạp, làm việc từ xa

Đời sống 52 phút trước
Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Sao quốc tế 56 phút trước
Cuộc cãi vã đã leo thang thành cuộc ẩu đả dữ dội khi hai người phụ nữ lao vào đánh nhau giữa đường

Cuộc cãi vã đã leo thang thành cuộc ẩu đả dữ dội khi hai người phụ nữ lao vào đánh nhau giữa đường

Video 59 phút trước
Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
CÁT TINH soi chiếu, PHÚ QUÝ tìm đến tận cửa, 3 con giáp giàu lên nhanh chóng, tài sản tăng gấp bội trong 3 ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5

CÁT TINH soi chiếu, PHÚ QUÝ tìm đến tận cửa, 3 con giáp giàu lên nhanh chóng, tài sản tăng gấp bội trong 3 ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
TIN MỚI: Miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 11 độ C

TIN MỚI: Miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 11 độ C

Đời sống 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ nữ hành khách bị đập phá đồ trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Diễn biến MỚI vụ nữ hành khách bị đập phá đồ trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

NÓNG: Giá dầu vượt 30.000 đồng/lít, vé tàu xe đồng loạt tăng mạnh

NÓNG: Giá dầu vượt 30.000 đồng/lít, vé tàu xe đồng loạt tăng mạnh

Bé gái 3 tuổi sốt 4 ngày liền, đến viện thì không thể cứu

Bé gái 3 tuổi sốt 4 ngày liền, đến viện thì không thể cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm

Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm

Giá xăng dầu tăng, Bộ Công Thương khuyến khích đi xe đạp, làm việc từ xa

Giá xăng dầu tăng, Bộ Công Thương khuyến khích đi xe đạp, làm việc từ xa

Ba ô tô va chạm trong hầm Đèo Bụt khiến 2 người bị thương, cao tốc ách tắc nhiều giờ

Ba ô tô va chạm trong hầm Đèo Bụt khiến 2 người bị thương, cao tốc ách tắc nhiều giờ

Cục Hàng không cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu bay, giá vé máy bay có tăng?

Cục Hàng không cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu bay, giá vé máy bay có tăng?

Bắt nóng tài xế xe ôm gây rối trước cổng ga T3 Tân Sơn Nhất

Bắt nóng tài xế xe ôm gây rối trước cổng ga T3 Tân Sơn Nhất

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng