TIN MỚI: Miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 11 độ C

Đời sống 10/03/2026 12:34

Dự báo khoảng tối và đêm 12/3 đến ngày 13/3, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta khiến miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, miền Trung đón nhiều đợt mưa dông trong tuần này.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (10.3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ đã giảm khoảng 3 - 4 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi giảm trên 5 độ C.

Ngày 10.3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Ngày và đêm 10.3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ trung bình 17 - 19 độ C, vùng núi 15 - 17 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 20 - 22 độ C.

Ngày và đêm 11.3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ trung bình 19 - 21 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 21 - 23 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 - 17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11 - 14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Khu vực Hà Nội không mưa, ngày và đêm 10.3 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Khu vực từ phía nam Quảng Trị đến phía đông Đắk Lắk và Khánh Hòa trong ngày 10.3, dự báo có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

TIN MỚI: Miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 11 độ C - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này, miền Bắc duy trì rét về đêm và sáng sớm trong các ngày từ 13-16/3, thời tiết ít mưa, nắng nhẹ, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La chiều tối và đêm ngày 13/3 và 16/3 có mưa rào và dông rải rác.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh/thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi trong hai ngày 13-14/3 có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 10-12/3, trời không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng, ngày 10-11/3 trời rét, ngày 12/3 trời rét về đêm và sáng.

Từ ngày 13-15/3, Hà Nội chuyển nhiều mây, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, mưa xuất hiện vài nơi, trưa và chiều trời tạnh ráo. Nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng 17-19 độ, cao nhất ban ngày khoảng 22-25 độ.

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Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 10/3 trong hầm Đèo Bụt theo hướng Nam - Bắc, thuộc tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

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