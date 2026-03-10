Ba ô tô va chạm trong hầm Đèo Bụt khiến 2 người bị thương, cao tốc ách tắc nhiều giờ

Đời sống 10/03/2026 12:22

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 10/3 trong hầm Đèo Bụt theo hướng Nam - Bắc, thuộc tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 10/3, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ II cho biết vụ tai nạn xảy ra ở hầm Đèo Bụt thuộc tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, 3 ô tô gồm xe con mang BKS 38A-685.xx, xe tải BKS 51E-157.xx và xe đầu kéo BKS 50H-128.xx kéo rơ-moóc 50RM-123.xx lưu thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng. Khi đi đến hầm Đèo Bụt, đoạn qua địa phận xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, 3 ô tô xảy ra va chạm.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương; 3 phương tiện hư hỏng, trong đó, ô tô con và xe tải biến dạng phần đầu, xe đầu kéo hỏng nhẹ phần đuôi.

Ba ô tô va chạm trong hầm Đèo Bụt khiến 2 người bị thương, cao tốc ách tắc nhiều giờ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sự việc khiến 2 làn di chuyển trong hầm Đèo Bụt bị ách tắc. Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với đơn vị liên quan tiếp cận hiện trường.

Để giải phóng ách tắc giao thông, các lực lượng liên quan phân luồng 2 chiều di chuyển trên cao tốc Vũng Áng - Bùng tại nút giao quốc lộ 12C (tỉnh Hà Tĩnh) và nút giao Tiến Châu - Văn Hoá (tỉnh Quảng Trị).

Đến 11h20 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều phối giao thông, tuyến cao tốc vẫn đang bị ách tắc cục bộ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ba ô tô va chạm trong hầm Đèo Bụt khiến 2 người bị thương, cao tốc ách tắc nhiều giờ - Ảnh 2
Ô tô con hư hỏng phần đầu - Ảnh: VietNamNet

Hầm đường bộ Đèo Bụt xuyên qua núi Đèo Bụt thuộc dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng (nối Hà Tĩnh - Quảng Trị). Hầm có chiều dài gần 1km với cửa hầm phía Bắc thuộc xã Kỳ Hoa và cửa hầm phía Nam nằm ở xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của cao tốc Vũng Áng - Bùng.

Công trình này khởi công tháng 7/2023 với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được thiết kế 2 ống hầm, ống hầm trái dài 716m, ống hầm phải dài 840m, chiều rộng mỗi hầm 15m, cao 8m.

Trước mắt, ống hầm bên phải xây dựng hoàn chỉnh, khai thác với 2 làn xe ngược chiều, vận tốc thiết kế 80km/h. Ống hầm bên trái làm hầm cứu hộ, thoát hiểm, chưa phục vụ khai thác.

Cục Hàng không cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu bay, giá vé máy bay có tăng?

Cục Hàng không cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu bay, giá vé máy bay có tăng?

Xung đột chiến sự tại khu vực Trung Đông đã làm thiếu hụt nguồn nhiên liệu và đẩy giá xăng dầu tăng cao. Ngành hàng không đang chịu sự tác động rõ rệt khi các hãng hàng không khai thác nhiều đường bay sẽ rơi vào tình trạng càng bay càng lỗ do không bù đắp được chi phí nhiên liệu phát sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi ô tô tông liên hoàn

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong