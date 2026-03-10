Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, 3 ô tô gồm xe con mang BKS 38A-685.xx, xe tải BKS 51E-157.xx và xe đầu kéo BKS 50H-128.xx kéo rơ-moóc 50RM-123.xx lưu thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng. Khi đi đến hầm Đèo Bụt, đoạn qua địa phận xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, 3 ô tô xảy ra va chạm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 10/3, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ II cho biết vụ tai nạn xảy ra ở hầm Đèo Bụt thuộc tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sự việc khiến 2 làn di chuyển trong hầm Đèo Bụt bị ách tắc. Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với đơn vị liên quan tiếp cận hiện trường.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương; 3 phương tiện hư hỏng, trong đó, ô tô con và xe tải biến dạng phần đầu, xe đầu kéo hỏng nhẹ phần đuôi.

Để giải phóng ách tắc giao thông, các lực lượng liên quan phân luồng 2 chiều di chuyển trên cao tốc Vũng Áng - Bùng tại nút giao quốc lộ 12C (tỉnh Hà Tĩnh) và nút giao Tiến Châu - Văn Hoá (tỉnh Quảng Trị).

Đến 11h20 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều phối giao thông, tuyến cao tốc vẫn đang bị ách tắc cục bộ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ô tô con hư hỏng phần đầu - Ảnh: VietNamNet

Hầm đường bộ Đèo Bụt xuyên qua núi Đèo Bụt thuộc dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng (nối Hà Tĩnh - Quảng Trị). Hầm có chiều dài gần 1km với cửa hầm phía Bắc thuộc xã Kỳ Hoa và cửa hầm phía Nam nằm ở xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của cao tốc Vũng Áng - Bùng.

Công trình này khởi công tháng 7/2023 với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được thiết kế 2 ống hầm, ống hầm trái dài 716m, ống hầm phải dài 840m, chiều rộng mỗi hầm 15m, cao 8m.

Trước mắt, ống hầm bên phải xây dựng hoàn chỉnh, khai thác với 2 làn xe ngược chiều, vận tốc thiết kế 80km/h. Ống hầm bên trái làm hầm cứu hộ, thoát hiểm, chưa phục vụ khai thác.