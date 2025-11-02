Trương Bá Chi khiến dân tình 'chuyển từ ghét sang yêu quý' vì lý do này

Sao quốc tế 02/11/2025 18:18

Là 'ngọc nữ' trứ danh xứ Cảng nhưng trước kia, Trương Bá Chi dính phải khá nhiều lùm xùm, từng bị mẹ nuôi Trần Lam (vợ 'ông trùm' Hướng Hoa Cường) và những đàn anh, đàn chị như Trịnh Bội Bội, Lưu Đức Hoa chê thiếu chuyên nghiệp, mắc bệnh ngôi sao. Song, nhờ tham gia các show truyền hình, Trương Bá Chi có dịp thể hiện con người thật của mình với công chúng, khiến dư luận đổi chiều.

Mới đây, khi tham gia show Nhất Lộ Phồn Hoa 2, cư dân mạng phải ngạc nhiên khi thấy Lưu Gia Linh tay bắt mặt mừng, không chỉ chủ động chào hỏi trước mà còn trao cho Trương Bá Chi cái ôm thân mật và còn nói đỡ cho đàn em họ Trương rất nhiều lần.

Trong chương trình, bà xã Lương Triều Vỹ đã hỏi về quan điểm giáo dục con cái của nàng "Tinh nữ lang" và tiết lộ Hoa hậu Địch Ba Lạp – mẹ của Tạ Đình Phong khen nàng dâu cũ hết lời. Điều này khiến Trương Bá Chi vô cùng xúc động, kéo gần quan hệ với đàn chị đình đám.

 

Trương Bá Chi khiến dân tình 'chuyển từ ghét sang yêu quý' vì lý do này - Ảnh 1

Ở phần chơi đối đáp, Lưu Gia Linh tỏ thái độ khá gay gắt với Trương Bá Chi khi nói: "Em không hiểu Tạ Đình Phong bằng Vương Phi" và bị đàn em đáp trả một cách đanh thép: "Vậy chị có hiểu rõ con người Lương Triều Vỹ không?".

Không dừng lại ở đó, khi tham gia trò chơi "Tôi có, bạn không có", Lưu Gia Linh được cho là đã "xát muối" vào cuộc hôn nhân đổ vỡ của Trương Bá Chi khi khoe: "Chồng chị là Ảnh đế gặt hái vô số giải thưởng". Nữ diễn viên Vua Hài Kịch cũng chẳng phải dạng vừa khi vặn lại: "Em có 2 đứa con đáng yêu", nhắc khéo về việc vợ chồng đàn chị bên nhau nhiều năm nhưng mãi vẫn chưa có con.

 

Nhiều người đồn đoán rằng, Lưu Gia Linh sở dĩ trong thế "như nước với lửa" với Trương Bá Chi là vì người chị em thân thiết Vương Phi. Thế nên giờ đây, khi bà xã Lương Triều Vỹ bỗng dưng sửa thái độ, cư xử thân thiện và khen ngợi Trương Bá Chi hết lời, khán giả vô cùng kinh ngạc. Không ít ý kiến cho rằng, trong thời gian gắn bó trong show thực tế Nhất Lộ Phồn Hoa 2, nàng "ngọc nữ" xứ Cảng đã chinh phục được đàn chị, biến kẻ thù thành đồng minh của mình.

Trương Bá Chi khiến dân tình 'chuyển từ ghét sang yêu quý' vì lý do này - Ảnh 2

 

Ngoài ra, Trương Bá Chi còn khiến một người chị em thân thiết khác của Vương Phi phải "quay xe", đó là Thiên hậu Na Anh. Trước đó, nữ diva Cbiz từng chỉ biết đến Trương Bá Chi qua những lời đồn đãi, lại thêm việc nàng "ngọc nữ" là tình địch của "hảo tỷ muội" Vương Phi nên càng không có thiện cảm.

Thế nhưng, khi cùng chung sống tại ký túc xá show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Na Anh đã có cái nhìn khác hẳn về Trương Bá Chi: "Cô ấy rất tốt bụng, cũng rất tài giỏi, không phải kiểu người như công chúng đồn đãi".

Bản thân nàng Thiên hậu đã khiến Trương Bá Chi phải bật khóc khi chia sẻ tâm tình: "Em là một người mẹ vĩ đại. Chị thực sự rất thương khi thấy em phải chịu nhiều điều tiếng như vậy". Ngoài ra, Na Anh cũng khuyên nhủ nàng "ngọc nữ" họ Trương nên thể hiện bản chất của mình với công chúng, như vậy cô nhất định sẽ nhận được sự yêu mến, thấu hiểu của mọi người.

Trương Bá Chi khiến dân tình 'chuyển từ ghét sang yêu quý' vì lý do này - Ảnh 3

 

Đặc biệt, bố chồng Trương Bá Chi – nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền từng chia sẻ, ông không có bất cứ điều gì phải phàn nàn về nàng dâu này. Bởi lẽ, ngay khi vừa kết hôn, Trương Bá Chi đã nói với Tạ Đình Phong rằng phải hiếu thảo, kính trọng cha mẹ, bởi vì vợ có thể thay đổi nhưng bố mẹ thì chỉ có một mà thôi. Hơn nữa, ngay khi trên đỉnh cao sự nghiệp, Trương Bá Chi vẫn sẵn lòng lùi về kết hôn, sinh cho Tạ Đình Phong 2 cậu con trai dễ thương. Vậy nên, ông Tạ Hiền luôn yêu thương Trương Bá Chi hết mực, tuyên bố chỉ nhận nàng "ngọc nữ" là dâu nhà họ Tạ và còn viết di chúc để lại 90% tài sản cho cô.

Tuổi thơ cơ cực của Trương Bá Chi: Tiết lộ bị di truyền khiếm thính

Tuổi thơ cơ cực của Trương Bá Chi: Tiết lộ bị di truyền khiếm thính

Gần đây, trong một chương trình truyền hình thực tế Con đường phồn hoa mùa 2, Trương Bá Chí đã tiết lộ những điều bất ngờ về tuổi thơ của mình.

Từ khóa:   Trương Bá Chi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

