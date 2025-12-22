Đắk Lắk: Xe tải lật nghiêng sau khi va chạm với xe khách, tài xế mắc kẹt trong cabin

Ôtô tải tông vào đuôi xe đầu kéo container trên đường, tài xế bị mắc kẹt trong cabin, lực lượng chức năng đã giải cứu ra ngoài, đưa đến bệnh viện

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 22/12, thông tin từ UBND xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe khách khiến hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tài xế Hoàng Ngọc Sơn (35 tuổi, ngụ xã Buôn Đôn) điều khiển xe khách lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 1 thì xảy ra va chạm với xe tải do tài xế Nguyễn Minh Nhật (51 tuổi, ngụ phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin báo Người Lao Động, cú tông mạnh khiến phần đầu xe tải bẹp dúm, lật nghiêng trên đường; ông Nhật cùng vợ bị thương, mắc kẹt trong ca-bin.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã cạy ca-bin, đưa vợ chồng ông Nhật đi cấp cứu. Riêng tài xế và hành khách trên xe khách may mắn không bị thương tích.

Sau tai nạn cả hai xe đều bị hư hỏng nặng. Riêng xe tải bị bẹp dúm phần đầu.

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ Vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ, giao thông qua khu vực ùn tắc tạm thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ak-lak-xe-tai-lat-nghieng-sau-khi-va-cham-voi-xe-khach-tai-xe-mac-ket-trong-cabin-749073.html