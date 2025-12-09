Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong tại chỗ, 10 người bị thương

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 9/12, thông tin từ đơn vị khai thác vận hành đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng, khoảng 4h12 cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km71+200, thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B-081.xx (chưa rõ danh tính tài xế) chở 12 hành khách va chạm vào phía sau xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-360.xx, kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 15R-149.xx, do lái xe Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú tại Hải Phòng) điều khiển.

Hậu quả, 3 người trên ô tô khách (chưa xác định danh tính) tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu, phần đầu của xe khách bị biến dạng.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 10 người bị thương. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, sáng 9/12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 9 nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó có 3 người bị thương rất nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn, phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

