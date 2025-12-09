Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Đời sống 09/12/2025 09:17

Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong tại chỗ, 10 người bị thương

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 9/12, thông tin từ đơn vị khai thác vận hành đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng, khoảng 4h12 cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km71+200, thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B-081.xx (chưa rõ danh tính tài xế) chở 12 hành khách va chạm vào phía sau xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-360.xx, kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 15R-149.xx, do lái xe Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú tại Hải Phòng) điều khiển.

Hậu quả, 3 người trên ô tô khách (chưa xác định danh tính) tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu, phần đầu của xe khách bị biến dạng.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương - Ảnh 2Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương - Ảnh 3

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương - Ảnh 4
Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 10 người bị thương. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, sáng 9/12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 9 nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó có 3 người bị thương rất nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn, phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe bán tải chở 4 người gặp tai nạn, lao xuống suối trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Xe bán tải chở 4 người gặp tai nạn, lao xuống suối trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Ôtô bán tải chở 4 người bị xe tải húc từ phía sau trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, văng qua lan can cầu Phú Mậu và rơi xuống suối, chiều 6/12.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp vươn mình nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, trúng số độc đắc, dễ dàng có bạc tỷ trong tay sau ngày 9/12/2025

3 con giáp vươn mình nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, trúng số độc đắc, dễ dàng có bạc tỷ trong tay sau ngày 9/12/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trong ngày 9/12, 10/12, 11/12 và 12/12, 3 con giáp Thần Tài chỉ lối, ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, Phát Lộc cực to

Trong ngày 9/12, 10/12, 11/12 và 12/12, 3 con giáp Thần Tài chỉ lối, ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, Phát Lộc cực to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tiết lộ những ngày cuối đời của nghệ sĩ Thương Tín

Tiết lộ những ngày cuối đời của nghệ sĩ Thương Tín

Hậu trường 1 giờ 30 phút trước
Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Hậu trường 1 giờ 42 phút trước
Trương Bá Chi khóc khi bị luật sư liên tục chất vấn, áp lực vì vụ án vi phạm hợp đồng

Trương Bá Chi khóc khi bị luật sư liên tục chất vấn, áp lực vì vụ án vi phạm hợp đồng

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/12/2025, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/12/2025, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng đậm lộc trời đúng ngày 9/12/2025, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia

3 con giáp trúng đậm lộc trời đúng ngày 9/12/2025, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 9/12/2025, đổi đời giàu sang, sự nghiệp 'một bước lên mây', tiền tài ngập lối

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 9/12/2025, đổi đời giàu sang, sự nghiệp 'một bước lên mây', tiền tài ngập lối

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Đạt, mọi sự hanh thông, vận thế vô cùng vượng phát, tình tiền đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Đạt, mọi sự hanh thông, vận thế vô cùng vượng phát, tình tiền đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/12/2025, 3 con giáp vàng đeo đầy người, đổi đời Phú Quý, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/12/2025, 3 con giáp vàng đeo đầy người, đổi đời Phú Quý, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để, mọi điều hanh thông

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi tập thể dục, người phụ nữ phát hiện bé gái sơ sinh bụ bẫm nặng 5 kg

Đi tập thể dục, người phụ nữ phát hiện bé gái sơ sinh bụ bẫm nặng 5 kg

Xử phạt người phụ nữ chạy ô tô mắc kẹt trên đường ray tàu hỏa

Xử phạt người phụ nữ chạy ô tô mắc kẹt trên đường ray tàu hỏa

Sập dầm mái nhà, một công nhân tử vong thương tâm

Sập dầm mái nhà, một công nhân tử vong thương tâm

Đứng chờ con tan học, người đàn ông tá hỏa phát hiện thi thể dưới kênh

Đứng chờ con tan học, người đàn ông tá hỏa phát hiện thi thể dưới kênh

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng cảnh sát lên nắp ca pô để bỏ chạy

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng cảnh sát lên nắp ca pô để bỏ chạy

Chơi ở công viên, bé gái 5 tuổi bị chó cắn gây thương tích nặng

Chơi ở công viên, bé gái 5 tuổi bị chó cắn gây thương tích nặng