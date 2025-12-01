Một học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lệ Thủy tử vong sau va chạm giao thông trước cổng Trung tâm.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 1/12, UBND xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh tử vong, 2 em khác bị thương.

Khoảng 6h40 cùng ngày, em N.T.P. (SN 2008, trú tại xã Trường Phú) điều khiển xe gắn máy biển số 86KA-49.xx lưu thông trên quốc lộ 9C đến trường, đã va chạm với phương tiện biển số 73AG-073.xx do T.V.T.Đ. (SN 2008) điều khiển, chở theo T.V.Đ. (SN 2009), cùng trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Hiện trường vụ va chạm giao thông - Ảnh: báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ việc khiến T.V.T.Đ. tử vong tại chỗ, 2 em còn lại bị thương, các phương tiện hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân bị thương đi kiểm tra sức khỏe, đồng thời xác minh nguyên nhân vụ việc.

Được biết các học sinh gặp tai nạn đang theo học tại các trường thuộc địa bàn hai xã Trường Phú và Lệ Thủy.

