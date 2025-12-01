Lời khai 'lạnh người' của anh trai lao xe vào nhà chị ruột, tông em gái tử vong

Đời sống 01/12/2025 05:30

Người đàn ông lái ô tô tông liên tiếp vào 3 phụ nữ và một trẻ em đứng trong sân nhà, khiến một nạn nhân tử vong. Tài xế bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau khi gây ra vụ việc.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, đang tạm giữ Nguyễn Tấn Thành (SN 1979, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà N.T.B.S. (SN 1983, em gái của Thành).

Theo công an, khoảng 11h30 ngày 30/11, tại nhà của bà N.T.H. (SN 1976, ngụ xã Bến Cầu), Thành lái ô tô hiệu Lexus màu trắng, biển số 70A-413.38 đi ngang qua nhà bà H..

Khi thấy bà H. đang đứng ở sân cùng bà S. và bà N.T.B.N. (SN 1981), Thành điều khiển xe tông thẳng vào bà S..

Hậu quả, bà S. bị cuốn vào gầm ô tô và bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á, nhưng nạn nhân tử vong vào 11h50 cùng ngày.

 

Lời khai 'lạnh người' của anh trai lao xe vào nhà chị ruột, tông em gái tử vong - Ảnh 1
Thành bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Sau khi gây án, Thành lái xe rời khỏi hiện trường. Công an xã Bến Cầu và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, triển khai lực lượng, phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức truy bắt.

Đến khoảng 13h cùng ngày, cảnh sát địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt giữ được Thành. Tại cơ quan điều tra, Thành khai lý do bỏ trốn về phía biên giới Campuchia vì trước đó đã lái ô tô tông em gái ruột.

Cơ quan chức năng cho biết, các nạn nhân đều là chị em ruột của Thành. Gia đình Thành có mâu thuẫn từ trước, nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Công an đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Lời khai 'lạnh người' của anh trai lao xe vào nhà chị ruột, tông em gái tử vong - Ảnh 2
Khoảnh khắc ô tô lao vào nhà tông người phụ nữ - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông lái ô tô màu trắng trên đường, lùi xe và tông thẳng vào 3 phụ nữ và một em bé đứng trong sân nhà.

Cú tông đầu tiên khiến một phụ nữ bị cuốn vào gầm, ô tô lao sang mảnh đất bên cạnh. Sau đó, tài xế tiếp tục lùi xe, lấy trớn rồi tông thẳng vào một phụ nữ đứng trong sân, nhưng ô tô húc vào trụ sắt mái hiên.

Không dừng lại, người này tiếp tục lái ô tô lao tới một người phụ nữ đang bồng em bé bỏ chạy, nhưng may mắn không trúng. Sau 3 cú tông, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường.

Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong bên bờ hồ ở Lâm Đồng

Ngày 30/11, Công an xã Đạ Huoai, Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong cạnh hồ Mađaguôi.

