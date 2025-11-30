TIN MỚI: Sóng lớn từ bão số 15 khiến 4 người tử vong và mất tích

Bão số 15 đang hoạt động trên vùng biển phía tây bắc khu vực Giữa Biển Đông với diễn biến chậm và khó dự đoán.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, vào 4h giờ ngày 30/11, tâm bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực Giữa Biển Đông với cường độ cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, bão di chuyển hướng bắc, gần như đứng yên với tốc độ chỉ khoảng 3km/h.

Trong hai ngày 1-2/12, bão sẽ đổi hướng tây tây nam, di chuyển rất chậm, chỉ khoảng 3-5km và tiếp tục suy yếu. Đến 4 giờ ngày 3/12, khi hoạt động trên vùng biển từ Gia Lai (Bình Định cũ) đến Khánh Hoà, cách bờ biển phía đông các tỉnh Bình Định – Phú Yên cũ khoảng 120km, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

TIN MỚI: Sóng lớn từ bão số 15 khiến 4 người tử vong và mất tích - Ảnh 1
Dự báo đường đi của bão số 15 - Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong hai ngày sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 10km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

 

Như vậy, bão số 15 rất ít khả năng gây gió mạnh trên đất liền. Về mưa, dự báo từ khoảng ngày 2-4/12, duyên hải Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa diện rộng nhưng cường độ mưa không quá lớn.

 

Tuy nhiên, dù ít khả năng gây ra gió mạnh, mưa lớn trên đất liền, bão số 15 đã gây sóng lớn ở vùng ven biển của Khánh Hòa và Bình Thuận cũ. Trong đó, tại phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, dông lốc, sóng lớn đánh chìm tàu NT-90329-TS cách bãi biển Bình Thiên, Khánh Hòa khoảng 300m làm một người chết và 2 người mất tích. Địa phương đang phối hợp với Đồn biên phòng tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Tại Lâm Đồng, dông lốc, sóng lớn trên biển đã đánh chìm thuyền thúng của ông D.Q.S, sinh năm 1985 khiến một người thiệt mạng.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn

Ngày 30/11, Công an xã Đạ Huoai, Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong cạnh hồ Mađaguôi.

