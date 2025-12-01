Đối với người bệnh tiểu đường, việc lựa chọn trái cây không khéo sẽ gây tăng đường huyết cũng như làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng. Vậy người tiểu đường có ăn được xoài không?

Xoài là loại trái cây quá đỗi quen thuộc với mọi người, đặc trưng bởi vị ngọt và hương vị thơm ngon khó cưỡng. Vậy người tiểu đường có ăn được xoài không? Câu trả lời cho thắc mắc trên là người bệnh tiểu đường vẫn ăn được quả xoài nhưng chỉ nên ăn với một lượng vừa phải.

Người tiểu đường có ăn được xoài không?

Theo thống kê, 100g xoài chứa khoảng 20g carbohydrate. Vì vậy, trong trường hợp lượng đường trong máu cao, bệnh nhân không nên ăn nhiều xoài, đồng thời kiểm soát tổng lượng carbohydrate trong ngày.

Trên thực tế, việc sử dụng loại quả này đúng cách cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân tiểu đường, bao gồm cả việc kiểm soát lượng đường trong máu. Tác dụng này đến từ lượng chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào có trong xoài. Cụ thể:

Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate, do đó làm giảm giải phóng glucose vào máu.

Chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ cơ thể tránh các tổn thương do sự tăng cao lượng đường trong máu.

Không những vậy, xoài còn là thực phẩm thuộc nhóm có chỉ số đường huyết (GI) thấp (dưới 55). Ăn những thực phẩm này có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và không gây ra tình trạng tăng đường huyết quá mức sau ăn.

Lưu ý khi ăn xoài đối với người tiểu đường

Để đảm bảo an toàn, người bệnh tiểu đường nên cân nhắc một số điểm sau:

Ảnh minh họa: Internet

Ưu tiên xoài xanh thay vì xoài chín, vì xoài chín chứa nhiều đường hơn và dễ gây tăng đường huyết nhanh.

Không ăn quá nhiều trong một lần. Mỗi lần chỉ nên ăn nửa quả và không nên ăn thường xuyên. Việc tham khảo ý kiến bác sĩ là cần thiết để có chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Theo dõi đường huyết sau ăn để kiểm soát mức đường trong máu và điều chỉnh khẩu phần.

Tránh ăn xoài khi bị tiêu chảy vì có thể làm bệnh nặng hơn, cũng không nên ăn khi bụng đói để hạn chế nguy cơ kích ứng dạ dày và các vấn đề về tiêu hóa.