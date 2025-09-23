Xoài: 'Ông vua trái cây nhiệt đới' và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 23/09/2025 11:38

Quả xoài với vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng được mệnh danh là vua trái cây miền nhiệt đới. Trong thành phần của thức quả này có nhiều dưỡng chất tốt cho hệ miễn dịch, giúp phòng ngừa nguy cơ mắc một số bệnh lý.

Xoài không chỉ là một loại trái cây thơm ngon, được mệnh danh là "ông vua trái cây nhiệt đới", mà còn là một kho tàng dinh dưỡng mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Với hương vị ngọt ngào và hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào, xoài là một món quà tuyệt vời từ thiên nhiên.

Xoài: 'Ông vua trái cây nhiệt đới' và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số đặc điểm khái quát về cây xoài và quả xoài

Xoài là loại trái cây nhiệt đới có mặt ở nhiều nước trên thế giới, nhất là Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam. Có rất nhiều giống xoài khác nhau, mỗi giống có những đặc điểm riêng biệt về hình dáng, màu sắc và hương vị:

- Xoài cát Hòa Lộc: vị ngọt đậm, thịt dày và ít xơ.

- Xoài keo: hơi chua nhẹ, thịt giòn.

- Xoài tứ quý: kích thước lớn, vị ngọt vừa, thịt giòn khi xanh và mềm khi chín.

Quả xoài giàu chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin và khoáng chất quan trọng như: vitamin C, A, E, kali,...

Xoài: 'Ông vua trái cây nhiệt đới' và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch: Xoài là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Chỉ một cốc xoài đã có thể cung cấp gần 70% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng và tăng cường hệ miễn dịch.

Tốt cho tim mạch và huyết áp: Xoài chứa nhiều chất xơ, kali và vitamin C, những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp, trong khi chất xơ giúp giảm cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Cải thiện thị lực: Xoài rất giàu vitamin A và beta-carotene, những chất cần thiết cho sức khỏe của đôi mắt. Ăn xoài thường xuyên giúp cải thiện thị lực, ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, đặc biệt là ở người lớn tuổi.

Xoài: 'Ông vua trái cây nhiệt đới' và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa: Với hàm lượng chất xơ cao, xoài giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về đường ruột. Các enzyme trong xoài cũng giúp phân giải protein, làm cho quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn.

Làm đẹp da và chống lão hóa: Xoài là "bí kíp" làm đẹp tự nhiên được nhiều người yêu thích. Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác trong xoài giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, kích thích sản sinh collagen, giữ cho làn da luôn săn chắc và tươi trẻ.

Ngăn ngừa ung thư: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa có trong xoài, như quercetin, isoquercitrin, fisetin và astragalin, có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi một số loại ung thư như ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Xoài: 'Ông vua trái cây nhiệt đới' và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn xoài

Không ăn quá nhiều: Xoài chín có hàm lượng đường khá cao. Ăn quá nhiều có thể gây nóng trong người và không tốt cho người bị tiểu đường.

Hạn chế ăn xoài xanh: Xoài xanh có tính axit cao, có thể gây tổn thương dạ dày.

Kết luận

Xoài không chỉ là một loại trái cây ngon miệng mà còn là một "siêu thực phẩm" mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bằng cách thêm xoài vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn sẽ không chỉ được thưởng thức hương vị tuyệt vời mà còn góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản thân.

5 lợi ích tuyệt vời của xoài xanh đối với sức khỏe nhưng ít người biết

5 lợi ích tuyệt vời của xoài xanh đối với sức khỏe nhưng ít người biết

Ăn nhiều xoài có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng cũng cần phải chú ý đến mức độ ăn sao cho hợp lí.

Xem thêm
Từ khóa:   quả xoài lợi ích của quả xoài dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Lạ lùng đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu đồng

Lạ lùng đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu đồng

Tâm sự 48 phút trước
Thấy vợ bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Thấy vợ bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Tâm sự 52 phút trước
Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Thế giới 55 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi 1 câu khiến cả 2 nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi 1 câu khiến cả 2 nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Tâm sự 57 phút trước
Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau 1 ngày đăng quang

Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau 1 ngày đăng quang

Sao quốc tế 59 phút trước
Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Điêu đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, tôi đau lòng tột cùng

Điêu đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, tôi đau lòng tột cùng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp quét hết nợ nần, làm giàu nhanh chóng, vét hết vàng hết bạc của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp quét hết nợ nần, làm giàu nhanh chóng, vét hết vàng hết bạc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Xoài: "Ông vua trái cây nhiệt đới" và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Xoài: "Ông vua trái cây nhiệt đới" và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rau diếp cá: "Thần dược" dân dã và những công dụng bất ngờ

Rau diếp cá: "Thần dược" dân dã và những công dụng bất ngờ

Mướp, "vị thuốc" tự nhiên với 5 công dụng bạn không ngờ tới

Mướp, "vị thuốc" tự nhiên với 5 công dụng bạn không ngờ tới

Quýt: "Vị thuốc" tự nhiên và những lưu ý quan trọng bạn cần biết

Quýt: "Vị thuốc" tự nhiên và những lưu ý quan trọng bạn cần biết

5 công dụng của đậu đen với sức khoẻ, điều số 3 khiến chị em thích thú

5 công dụng của đậu đen với sức khoẻ, điều số 3 khiến chị em thích thú

Uống nước mía an toàn với 5 lưu ý quan trọng bạn cần biết

Uống nước mía an toàn với 5 lưu ý quan trọng bạn cần biết

"Siêu thực phẩm" bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến lại bán đầy chợ Việt với giá rẻ bèo

"Siêu thực phẩm" bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến lại bán đầy chợ Việt với giá rẻ bèo