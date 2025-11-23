Vợ đột ngột qua đời, tôi không về chịu tang được, cú điện thoại của con gái 'hé lộ' sự thật khiến tôi 'hận người thứ ba tột cùng'

Tâm sự 23/11/2025 23:18

Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.

Tôi lấy vợ được 6 năm, hiện tại chúng tôi có một bé gái vừa tròn 5 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải rời quê hương để đến tỉnh khác làm việc. Mặc dù vậy, tháng nào tôi cũng cố gắng về thăm nhà một lần. Chỉ có đợt này do giãn cách xã hội nên tôi mới không thể về.

Tôi vẫn nhớ như in chuyện hôm ấy. 2 giờ sáng, mẹ đẻ gọi điện cho tôi. Nhìn đồng hồ và màn hình điện thoại, tôi đã có linh tính chẳng lành. Quả thật khi nghe cuộc điện thoại đó, tôi chết trân mất một lúc lâu. Mẹ nói vợ tôi tắm đêm, thế rồi bị cảm rồi co giật và qua đời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi mọi người đưa vợ tôi vào bệnh viện thì cô ấy đã không còn thở được nữa.

Vợ đột ngột qua đời, tôi không về chịu tang được, cú điện thoại của con gái 'hé lộ' sự thật khiến tôi 'hận người thứ ba tột cùng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con. Nhìn lên di ảnh vợ, nước mắt tôi cứ trực trào rơi. Thế rồi khi nói chuyện với mẹ, tôi bật khóc nói mình chưa làm gì được cho vợ. Đúng lúc ấy, con gái tôi liền nói: “Bố đừng lo, có chú K chăm mẹ rồi”.

K là tên người hàng xóm nhà tôi. Lúc ấy tôi có hơi chột dạ nên hỏi con. Trẻ con nào biết nói dối, con bé bắt đầu kể về những đêm chú K sang ngủ, còn nói buổi sáng, chú ấy đi về bằng đường cửa sau nữa.

Thật không ngờ trong khi tôi lăn lộn làm ăn thì ở nhà, vợ ngoại tình với người đàn ông khác. Đã vậy, cô ta còn để con gái tôi phát hiện. Sau này lớn lên, nếu con tôi biết chuyện này, liệu con bé sẽ nghĩ sao về người mẹ đã khuất của nó đây? Tôi thực sự căm hận vợ. Chỉ mong sao con tôi quên đi bóng ma tâm lý và người đàn ông kia để chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Vợ đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện, cả hai nhìn nhau 'đỏ mặt' vì phát hiện 'điều bất ngờ' không ai nghĩ tới

Vợ đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện, cả hai nhìn nhau 'đỏ mặt' vì phát hiện 'điều bất ngờ' không ai nghĩ tới

Hôm đó, chồng tôi về nhà ăn cơm rồi lại nói ra ngoài đi tăng ca. Khi chồng vừa ra khỏi cửa thì tôi tức tốc bám theo ngay. Đêm trời tối tôi chỉ dám đi xa xa chồng, nhưng vẫn cố gắng theo dấu anh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng vắng nhà, tôi gọi thợ sửa trần rồi 'hoảng hồn tột độ' khi thấy 'những vật lấp lánh' rơi xuống 'như mưa

Chồng vắng nhà, tôi gọi thợ sửa trần rồi 'hoảng hồn tột độ' khi thấy 'những vật lấp lánh' rơi xuống 'như mưa

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Giữa lễ đường, cô gái 'lao tới tát tới tấp' chú rể, khi biết 'lý do động trời', khách mời 'đồng loạt hô hào đánh nữa đi

Giữa lễ đường, cô gái 'lao tới tát tới tấp' chú rể, khi biết 'lý do động trời', khách mời 'đồng loạt hô hào đánh nữa đi

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Vợ bầu vừa đi đẻ đã bị bồ 'phục kích' ở cửa phòng khám, hành động 'dứt khoát' của người chồng khiến 'ai nấy choáng váng'

Vợ bầu vừa đi đẻ đã bị bồ 'phục kích' ở cửa phòng khám, hành động 'dứt khoát' của người chồng khiến 'ai nấy choáng váng'

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Vợ đột ngột qua đời, tôi không về chịu tang được, cú điện thoại của con gái 'hé lộ' sự thật khiến tôi 'hận người thứ ba tột cùng'

Vợ đột ngột qua đời, tôi không về chịu tang được, cú điện thoại của con gái 'hé lộ' sự thật khiến tôi 'hận người thứ ba tột cùng'

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Vợ đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện, cả hai nhìn nhau 'đỏ mặt' vì phát hiện 'điều bất ngờ' không ai nghĩ tới

Vợ đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện, cả hai nhìn nhau 'đỏ mặt' vì phát hiện 'điều bất ngờ' không ai nghĩ tới

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước
Mở quà cưới gửi từ 7 cô bạn gái cũ của chồng, tôi 'đứng hình' tại chỗ, còn chồng 'tái mặt' vì bất ngờ

Mở quà cưới gửi từ 7 cô bạn gái cũ của chồng, tôi 'đứng hình' tại chỗ, còn chồng 'tái mặt' vì bất ngờ

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước
Đi đón con tan học, tôi 'choáng váng' khi thấy con gái cười nói vui vẻ 'ngồi trong lòng' một người đàn ông lạ

Đi đón con tan học, tôi 'choáng váng' khi thấy con gái cười nói vui vẻ 'ngồi trong lòng' một người đàn ông lạ

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước
Chồng ngoại tình mà mẹ chồng 'lặng thinh', ngày tôi rời đi, bà đưa 'gói đồ bí ẩn' kèm một câu nói khiến tôi 'bật khóc nức nở

Chồng ngoại tình mà mẹ chồng 'lặng thinh', ngày tôi rời đi, bà đưa 'gói đồ bí ẩn' kèm một câu nói khiến tôi 'bật khóc nức nở

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước
Tổ chức hôn lễ tiền tỷ, ai ngờ giây phút trao nhẫn, chú rể 'chết sững' vì 'sự xuất hiện bất ngờ' của người này

Tổ chức hôn lễ tiền tỷ, ai ngờ giây phút trao nhẫn, chú rể 'chết sững' vì 'sự xuất hiện bất ngờ' của người này

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Lần đầu về quê vợ, đêm ngủ trong phòng mẹ vợ, tôi phát hiện 'thứ lộ mộm' dưới chiếu khiến 'tôi rợn người lạnh gáy

Lần đầu về quê vợ, đêm ngủ trong phòng mẹ vợ, tôi phát hiện 'thứ lộ mộm' dưới chiếu khiến 'tôi rợn người lạnh gáy

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 24/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 24/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 23/11/2025: Tiếp tục giảm trở lại, người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 23/11/2025: Tiếp tục giảm trở lại, người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần

Đúng ngày mai, thứ Hai 24/11/2025, 3 con giáp may mắn ngập tràn, thu Lộc dồn dập, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể, tình duyên đỏ thắm

Đúng ngày mai, thứ Hai 24/11/2025, 3 con giáp may mắn ngập tràn, thu Lộc dồn dập, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể, tình duyên đỏ thắm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng vắng nhà, tôi gọi thợ sửa trần rồi 'hoảng hồn tột độ' khi thấy 'những vật lấp lánh' rơi xuống 'như mưa

Chồng vắng nhà, tôi gọi thợ sửa trần rồi 'hoảng hồn tột độ' khi thấy 'những vật lấp lánh' rơi xuống 'như mưa

Giữa lễ đường, cô gái 'lao tới tát tới tấp' chú rể, khi biết 'lý do động trời', khách mời 'đồng loạt hô hào đánh nữa đi

Giữa lễ đường, cô gái 'lao tới tát tới tấp' chú rể, khi biết 'lý do động trời', khách mời 'đồng loạt hô hào đánh nữa đi

Vợ bầu vừa đi đẻ đã bị bồ 'phục kích' ở cửa phòng khám, hành động 'dứt khoát' của người chồng khiến 'ai nấy choáng váng'

Vợ bầu vừa đi đẻ đã bị bồ 'phục kích' ở cửa phòng khám, hành động 'dứt khoát' của người chồng khiến 'ai nấy choáng váng'

Vợ đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện, cả hai nhìn nhau 'đỏ mặt' vì phát hiện 'điều bất ngờ' không ai nghĩ tới

Vợ đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện, cả hai nhìn nhau 'đỏ mặt' vì phát hiện 'điều bất ngờ' không ai nghĩ tới

Mở quà cưới gửi từ 7 cô bạn gái cũ của chồng, tôi 'đứng hình' tại chỗ, còn chồng 'tái mặt' vì bất ngờ

Mở quà cưới gửi từ 7 cô bạn gái cũ của chồng, tôi 'đứng hình' tại chỗ, còn chồng 'tái mặt' vì bất ngờ

Đi đón con tan học, tôi 'choáng váng' khi thấy con gái cười nói vui vẻ 'ngồi trong lòng' một người đàn ông lạ

Đi đón con tan học, tôi 'choáng váng' khi thấy con gái cười nói vui vẻ 'ngồi trong lòng' một người đàn ông lạ