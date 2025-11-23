Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô đã xảy ra tại vành đai 3 trên cao (đoạn qua phường Hoàng Mai, Hà Nội). Vụ việc khiến 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 23/11, trao đổi với phóng viên Dân Trí, lãnh đạo UBND phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 0h cùng ngày, tại đường Vành đai 3 trên cao (đoạn khu vực cột đèn SS1B/ĐB1-2/17, phường Hoàng Mai) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô. Vụ việc khiến 2 người bị thương. Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra đường Vành đai 3 trên cao. Ảnh: Báo Dân Trí. Vào thời gian trên, anh T.D.K. (SN 1996, quê Tuyên Quang) điều khiển xe tải nhãn hiệu Howo BKS 30M-452.xx đi trên Vành đai 3 (hướng cầu Thanh Trì - cầu Mai Dịch), khi đến đoạn ngang tòa nhà Toyota Pháp Vân, xe tải bất ngờ đâm "dồn toa" vào 3 ô tô khác.

Các phương tiện bị đâm gồm: taxi màu trắng BKS 99E-000.xx do anh T.H.P. (SN 1980, quê Bắc Ninh) điều khiển; xe tải BKS 29K-067.xx do anh L.Q.H. điều khiển; xe tải chở rau BKS 30M-387.xx do anh N.M.H. điều khiển. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lao Động. Nhà chức trách cho biết, sự việc khiến 2 người trên xe taxi là anh P. và một hành khách là anh N.H.T. (SN 1980, ở TP Hà Nội) bị thương, các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bưu Điện, TP Hà Nội.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, sơ bộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn liên hoàn là do quá trình điều khiển phương tiện, anh T.D.K. (SN 1996, quê Tuyên Quang) không chú ý quan sát, không giảm tốc độ do vậy đã đâm liên hoàn vào các phương tiện khác trên đường. Vụ việc khiến 2 người bị thương. Ảnh: Báo Lao Động. Tại hiện trường, ô tô con mang biển kiểm soát tỉnh Bắc Ninh bị biến dạng hoàn toàn. Cả 4 chiếc ô tô bị hư hỏng phần đầu, đuôi và thùng xe, nhiều mảnh vỡ của các phương tiện vương vãi khắp mặt đường. Theo thông tin báo Lao Động, ngay khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (CSGT) - Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Lao Động. Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế, bước đầu, không phát hiện vi phạm. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

