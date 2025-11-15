Ngồi ven quốc lộ, bà cụ bị ô tô tông tử vong, tài xế gây tai nạn 3 ngày sau mới trình báo

Đời sống 15/11/2025 05:15

Công an yêu cầu tài xế gây tai nạn làm hai cụ già thương vong đưa xe đến trụ sở để khám nghiệm phương tiện.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 14-11, UBND xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng có báo cáo nhanh liên quan vụ chiếc xe bán tải qua đường tông vào hai cụ già đang ngồi bên lề đường quốc lộ 55 gây xôn xao mạng xã hội.

Theo UBND xã Sơn Mỹ, vụ tai nạn trên xảy ra từ sáng 11-11 tại Km 61+300 quốc lộ 55, bên phải tuyến.

Chiếc xe bán tải rẽ qua đường đã tông thẳng vào bà Trần Thị Chiện (79 tuổi) và bà Trần Thị Ngẫu (68 tuổi, cùng ở thôn 3, xã Sơn Mỹ) đang ngồi lề đường. 

Sau khi gây tai nạn, người lái chiếc bán tải đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Đến tối 13-11, nạn nhân Trần Thị Chiện đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Còn nạn nhân Trần Thị Ngẫu gãy chân, đã xuất viện.

UBND xã Sơn Mỹ đã yêu cầu Công an xã Sơn Mỹ căn cứ chức năng nhiệm vụ, xác minh xử lý vụ việc nêu trên theo quy định và báo cáo trước ngày 19-11.

Ngồi ven quốc lộ, bà cụ bị ô tô tông tử vong, tài xế gây tai nạn 3 ngày sau mới trình báo - Ảnh 1
Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, tài xế lái chiếc xe bán tải gây ra tai nạn trên là Huỳnh Hữu Chiến (46 tuổi, ở thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ).

Lúc chiều tối 14-11, ông Chiến đã đến trình báo toàn bộ vụ tai nạn trên cho Công an xã Sơn Mỹ.

Theo khai báo ban đầu, sáng 11-11, ông Chiến lái xe bán tải từ nhà đến trước cổng UBND xã Sơn Mỹ để làm thủ tục giấy tờ. Khi chạy gần đến nơi, ông Chiến bật xi nhan qua đường.

Do khuất tầm nhìn nên ông đã lái tông vào hai nạn nhân đang ngồi trên nền đường bê tông trước cổng UBND xã Sơn Mỹ. Sau khi gây tai nạn, ông Chiến tiếp tục dùng chiếc bán tải này chở hai nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Đến chiều 14-11, khi đoạn clip quay lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được đưa lên mạng xã hội, ông Chiến mới đến trình báo.

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Ngày 14/11, Công an TPHCM đang tạm giữ đối tượng Danh Phú (SN 1999) để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu vực ấp Hưng Lân 2, xã Bà Điểm.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Người đàn ông chi hơn 14 tỷ đồng tiêm 10.000 liều axit tạo cơ bụng 8 múi

Người đàn ông chi hơn 14 tỷ đồng tiêm 10.000 liều axit tạo cơ bụng 8 múi

Thế giới 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 15/11/2025, 3 con giáp hưởng Lộc khủng, sa phải chĩnh vàng, tiền bạc ào ào ập đến, trở thành đại gia tiền tỷ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 15/11/2025, 3 con giáp hưởng Lộc khủng, sa phải chĩnh vàng, tiền bạc ào ào ập đến, trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Quả ổi và 5 lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Quả ổi và 5 lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Ô tô leo vỉa hè tông loạt xe máy, hất tung người đàn ông đi bộ ở TP.HCM

Ô tô leo vỉa hè tông loạt xe máy, hất tung người đàn ông đi bộ ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Ngồi ven quốc lộ, bà cụ bị ô tô tông tử vong, tài xế gây tai nạn 3 ngày sau mới trình báo

Ngồi ven quốc lộ, bà cụ bị ô tô tông tử vong, tài xế gây tai nạn 3 ngày sau mới trình báo

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Sau hôm nay, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/11/2025), 3 con giáp sự nghiệp viên mãn, sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu đầy túi

Cuối ngày hôm nay (15/11/2025), 3 con giáp sự nghiệp viên mãn, sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Dương Tử Quỳnh sẽ được vinh danh giải Gấu Vàng danh dự tại Liên hoan phim Berlin

Dương Tử Quỳnh sẽ được vinh danh giải Gấu Vàng danh dự tại Liên hoan phim Berlin

Sao quốc tế 9 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Sau ngày mai, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ô tô leo vỉa hè tông loạt xe máy, hất tung người đàn ông đi bộ ở TP.HCM

Ô tô leo vỉa hè tông loạt xe máy, hất tung người đàn ông đi bộ ở TP.HCM

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ