Công an yêu cầu tài xế gây tai nạn làm hai cụ già thương vong đưa xe đến trụ sở để khám nghiệm phương tiện.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 14-11, UBND xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng có báo cáo nhanh liên quan vụ chiếc xe bán tải qua đường tông vào hai cụ già đang ngồi bên lề đường quốc lộ 55 gây xôn xao mạng xã hội.

Theo UBND xã Sơn Mỹ, vụ tai nạn trên xảy ra từ sáng 11-11 tại Km 61+300 quốc lộ 55, bên phải tuyến.

Chiếc xe bán tải rẽ qua đường đã tông thẳng vào bà Trần Thị Chiện (79 tuổi) và bà Trần Thị Ngẫu (68 tuổi, cùng ở thôn 3, xã Sơn Mỹ) đang ngồi lề đường.

Sau khi gây tai nạn, người lái chiếc bán tải đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Đến tối 13-11, nạn nhân Trần Thị Chiện đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Còn nạn nhân Trần Thị Ngẫu gãy chân, đã xuất viện.

UBND xã Sơn Mỹ đã yêu cầu Công an xã Sơn Mỹ căn cứ chức năng nhiệm vụ, xác minh xử lý vụ việc nêu trên theo quy định và báo cáo trước ngày 19-11.

Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, tài xế lái chiếc xe bán tải gây ra tai nạn trên là Huỳnh Hữu Chiến (46 tuổi, ở thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ).

Lúc chiều tối 14-11, ông Chiến đã đến trình báo toàn bộ vụ tai nạn trên cho Công an xã Sơn Mỹ.

Theo khai báo ban đầu, sáng 11-11, ông Chiến lái xe bán tải từ nhà đến trước cổng UBND xã Sơn Mỹ để làm thủ tục giấy tờ. Khi chạy gần đến nơi, ông Chiến bật xi nhan qua đường.

Do khuất tầm nhìn nên ông đã lái tông vào hai nạn nhân đang ngồi trên nền đường bê tông trước cổng UBND xã Sơn Mỹ. Sau khi gây tai nạn, ông Chiến tiếp tục dùng chiếc bán tải này chở hai nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Đến chiều 14-11, khi đoạn clip quay lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được đưa lên mạng xã hội, ông Chiến mới đến trình báo.

