Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Đời sống 14/11/2025 17:00

Sáng sớm 13/11, trên đường đạp xe đi khám bệnh, người đàn ông ở xã Văn Hiến va chạm với xe khách và tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 14/11, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp nhận điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 7C. Vụ việc khiến một người đàn ông tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.H.N (SN 1946, trú xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An). Thời điểm gặp nạn, ông M. đang trên đường đi khám bệnh.

Vào sáng sớm cùng ngày, xe khách mang BKS 43H-129.xx (chưa rõ người điều khiển) di chuyển trên quốc lộ 7C. Khi đến đoạn qua địa phận xã Văn Hiến, xe khách va chạm với xe đạp do ông N. điều khiển.

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Nghệ An, vụ tai nạn khiến ông N. tử vong. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này xuất hiện sương mù dày, làm giảm tầm nhìn. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần quan sát kỹ, di chuyển chậm và chủ động các biện pháp an toàn khi tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Ngày 14/11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thác Bà (tỉnh Lào Cai) cho biết cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở Trường mầm non Bạch Hà khiến một người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đào hoa nở rộ, 3 con giáp tình duyên thăng hạng trong tháng 12 dương lịch, nhiều mối nhân duyên tốt, tiền đầy túi, tình đầu tim

Đào hoa nở rộ, 3 con giáp tình duyên thăng hạng trong tháng 12 dương lịch, nhiều mối nhân duyên tốt, tiền đầy túi, tình đầu tim

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Thích thú trước khoảnh khắc ngư dân câu được con cá mú khổng lồ nặng hơn 80kg trên biển

Thích thú trước khoảnh khắc ngư dân câu được con cá mú khổng lồ nặng hơn 80kg trên biển

Video 52 phút trước
Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Thời gian cuối năm 2025, Nam Tào chấm sổ vàng, 3 con giáp choáng váng vì đếm tiền, tha hồ mua đất xây biệt thự, sắm xế xịn, giàu càng thêm giàu

Thời gian cuối năm 2025, Nam Tào chấm sổ vàng, 3 con giáp choáng váng vì đếm tiền, tha hồ mua đất xây biệt thự, sắm xế xịn, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Nữ sinh Bạch Dực Nhữ được tài tử Huỳnh Hiểu Minh lăng xê ở làng giải trí

Nữ sinh Bạch Dực Nhữ được tài tử Huỳnh Hiểu Minh lăng xê ở làng giải trí

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Người đàn ông cầm súng cướp số trang sức trị giá 2,7 tỷ đồng cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường và cái kết

Người đàn ông cầm súng cướp số trang sức trị giá 2,7 tỷ đồng cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường và cái kết

Video 1 giờ 31 phút trước
Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 26 sau tai nạn thương tâm

Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 26 sau tai nạn thương tâm

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Thẩm mỹ viện Mailisa mở cửa trở lại sau một ngày bị khám xét, tình hình khách hàng ra sao?

Thẩm mỹ viện Mailisa mở cửa trở lại sau một ngày bị khám xét, tình hình khách hàng ra sao?

Người phụ nữ bị con riêng của ba chồng đâm nhiều nhát khi tập thể dục

Người phụ nữ bị con riêng của ba chồng đâm nhiều nhát khi tập thể dục