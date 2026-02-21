Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), Chính Quan xuất hiện, người tuổi Tý cho thấy khả năng xử lý khéo léo các tình huống khó nhằn trong công việc bằng khả năng xã giao lẫn năng lực làm việc của mình. Sau một kỳ nghỉ dài nhưng bạn cũng không gặp khó khăn khi quay trở lại công việc.

Ngày này bạn còn có được nhiều cơ hội tốt trong làm ăn khi bạn có được các mối quan hệ đối tác tiềm năng và đáng tin cậy. Cơ hội tốt đang trải ra trước mắt nên không có lý do gì mà bạn không phát huy hết năng lực của mình để chiếm lấy ưu thế, gia tăng nguồn tài lộc.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), tuổi Ngọ nảy sinh nghi ngờ trong công việc. Người trẻ tuổi nhiệt huyết, nhiệt tình và nhiều việc. Người làm tự do hành động theo cảm tính, đôi khi có những quyết định khá liều lĩnh.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc của tuổi Ngọ có chiều hướng đi lên. Tiền bạc nằm trong tay bản mệnh và lời lãi cũng nằm trong tay bản mệnh. Đi ra ngoài hay có lộc lá bất ngờ, nhất là những người làm nghề kinh doanh dịch vụ. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, nếu làm việc hết mình thì kết quả sẽ luôn xứng đáng.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), người tuổi Mão nhận được tiền lì xì, quà, bốc thăm trúng thưởng trong ngày Thiên Tài tương trợ. Hứa hẹn là một ngày sung túc và nhiều may mắn với bản mệnh trong hôm nay. Bản mệnh lúc này cũng nên cùng một nửa của mình dành thời gian quây quần bên gia đình, đừng cố ngủ nướng khi mà mọi người đang có cuộc gặp gỡ vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày vui nên bạn chỉ muốn ăn uống no say, những ai có bệnh cần kiêng cữ cũng tạm quên đi việc đó. Thế nhưng điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể của bạn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, béo phì, huyết áp cao, tiểu đường.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!