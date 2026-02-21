Bí quyết làm ba chỉ rim chao đậm đà, màu đẹp như hàng quán cho bữa cơm gia đình

Món ngon mỗi ngày 21/02/2026 05:00

Nếu đã chán thịt kho kiểu cũ, hãy thử ngay ba chỉ rim chao. Vị béo - bùi - cay hòa quyện hoàn hảo trong từng thớ thịt mềm mọng. Chỉ cần nhìn màu nâu đỏ óng ánh thôi là đã thấy 'đói bụng' rồi! Một món ăn đơn giản nhưng lại cực kỳ bắt vị, xứng đáng là ngôi sao trong thực đơn tối nay của nhà bạn.

Thịt ba chỉ là bộ phận được ưa chuộng nhất trong các phần của thịt heo. Bởi độ mềm ngon và béo ngậy chứ không quá khô như nạc hay quá nhiều mỡ dễ ngán. Và đây còn là thực phẩm chính trong bữa ăn của người Việt bởi giá bình dân. Cùng hàm lượng protein, khoáng chất tạo năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể.

Bí quyết làm ba chỉ rim chao đậm đà, màu đẹp như hàng quán cho bữa cơm gia đình - Ảnh 1

Trong khi đó, chao môn là một loại nước chấm đặc biệt kết hợp từ đậu hũ và củ môn. Thường được làm gia vị chấm rau luộc trong bữa ăn hay sử dụng là gia vị để chế biến các món ăn ngon khác. 

Kết hợp 2 nguyên liệu này lại với nhau thành món ba chỉ rim chao với cách làm đơn giản, nguyên liệu lại không cầu kì nhưng lại là món ăn cực kì hao cơm. Beo béo của thịt ba chỉ cộng với vị bùi bùi của chao thêm vài lát ớt nữa tạo nên một món ăn siêu hấp dẫn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 kg thịt ba chỉ

4 tép tỏi + 1 miếng gừng + 2 nhánh hành lá + 1 muỗng hạt tiêu + 1 củ hành tây.

Gia vị: 100ml xì dầu + 50ml rượu mai quế lộ hay rượu Sake + 3=4 lá Bay + 60gr đường thốt nốt hay đường nâu + 1 lít nước dừa hay bia + nước + 2 muỗng canh chao đỏ.

Bí quyết làm ba chỉ rim chao đậm đà, màu đẹp như hàng quán cho bữa cơm gia đình - Ảnh 2Bí quyết làm ba chỉ rim chao đậm đà, màu đẹp như hàng quán cho bữa cơm gia đình - Ảnh 3

Các bước thực hiện:

Bước 1: Thịt heo rửa sạch thái miếng to, thấm khô.

Bí quyết làm ba chỉ rim chao đậm đà, màu đẹp như hàng quán cho bữa cơm gia đình - Ảnh 4

Bước 2: Bắt chảo lên bếp, cho vào 2 muỗng canh dầu, sau đó cho thịt vào áp chảo vàng hai mặt trước khi gắp ra dĩa. (Cách này giúp miếng thịt sẽ không bị bở/nát sau khi rim).

Bí quyết làm ba chỉ rim chao đậm đà, màu đẹp như hàng quán cho bữa cơm gia đình - Ảnh 5

Bước 3: Cho hết phần gia vị + gừng thái lát + tỏi đập dập + Hành lá thái khúc + Hành tây thái múi to + tiêu... vào nồi nấu sôi, sau đó cho thịt vào rim với lửa vừa. Các bạn rim cho đến khi nước sánh. Miếng thịt có màu đẹp thịt tắt bếp. Chờ thịt nguội thì thái lát.

Bí quyết làm ba chỉ rim chao đậm đà, màu đẹp như hàng quán cho bữa cơm gia đình - Ảnh 6

Trình bày: Thịt rim Chao thái miếng cho ra dĩa. Có ít xà lách và hoa dưa leo. Món này ăn với cơm hay cuốn bánh tráng mỏng hoặc bánh mì kẹp thịt đều rất ngon.

Cách nhận biết nguyên liệu ngon:

Thịt ba chỉ: Mua miếng thịt có lớp màng ngoài khô, màu hồng tươi. Lớp mỡ xen giữa sẽ có màu trắng sáng và chắc chắn, dính chặt với lớp thịt. Và cách kiểm tra miếng thịt có tươi, ngon hay không chính là ấn tay vào rồi buông ra. Nếu thịt không để vết lõm là thịt mới còn ngược lại đã bị ôi thiu.

Bí quyết làm ba chỉ rim chao đậm đà, màu đẹp như hàng quán cho bữa cơm gia đình - Ảnh 7

Ưu tiên chọn chao đỏ được làm trong hũ thủy tinh, viên chao nguyên vẹn, có độ mềm vừa phải.

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