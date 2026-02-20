Chỉ với vài bước đơn giản, có ngay món thịt bằm sốt bơ tỏi thơm lừng cho cả gia đình ngày Tết

Thịt bằm sốt bơ tỏi thơm lừng khắp xóm, vị đậm đà, béo ngậy ăn kèm cơm nóng thì đúng là 'nhức nách'. Lưu ngay công thức này để đổi vị cho cả nhà tối nay nhé!

Nguyên liệu:

550gr thịt vai giòn xay nhỏ

Nước mắm, hạt nêm, hạt tiêu, đường, tỏi, dầu hào, bơ

Hành tây băm nhỏ

Bột chiên giòn

Cách làm

550gr thịt vai giòn bằm hoặc xay, đem ướp 30 phút - 1h với 2 thìa cafe nước mắm ngon, 1 thìa hạt nêm hữu cơ, 2 thìa cafe hạt tiêu, 2 thìa cafe đường, 1/4 củ hành tây bằm hoặc xay nhỏ. Thêm hành tây giúp thịt viên vừa thơm vừa mềm hơn.

Sau đó trộn thêm 30gr bột chiên giòn (lưu ý nếu bột chiên giòn có gia vị rồi thì giảm bớt lượng mắm khi ướp thịt), vo viên đem chiên ngập dầu hoặc cho vào nồi chiên không dầu, cho vàng đều các cạnh.

Chiên xong, cho 4 thìa cafe bơ, bơ tan chảy thêm 1 củ tỏi to bằm nhỏ phi thơm, cho nốt 3/4 củ hành tây bổ múi cau cùng với hỗn hợp gồm 1/2 thìa phở tương ớt, 2 thìa cafe nước mắm ngon, 1 thìa cafe dầu hào, 3 thìa cafe đường, 4 thìa nước (có thể gia giảm tuỳ khẩu vị).

Đun đến khi sền sệt, miếng thịt mềm dần là được. Thịt bằm sốt bơ tỏi thơm ngon béo ngậy, đậm đà trọn vị, quen quen mà lạ lạ ăn với cơm trắng nóng hổi thì hết ý.

Nguồn: FB Lee Hoa

Thịt quay nổ cốm "bất bại": Công thức đơn giản cho lớp bì giòn rụm như ngoài hàng Cảm giác cắn một miếng thịt quay với lớp bì nổ giòn tan, quyện cùng vị chua thanh của dưa góp và cái lạnh tê người từ cốc bia sảng khoái... đó chính là định nghĩa hoàn hảo cho một bữa chiều mùa hè cực phẩm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-voi-vai-buoc-on-gian-co-ngay-mon-thit-bam-sot-bo-toi-thom-lung-cho-ca-gia-inh-ngay-tet-753301.html