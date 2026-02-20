Chỉ với vài bước đơn giản, có ngay món thịt bằm sốt bơ tỏi thơm lừng cho cả gia đình ngày Tết

Món ngon mỗi ngày 20/02/2026 05:00

Thịt bằm sốt bơ tỏi thơm lừng khắp xóm, vị đậm đà, béo ngậy ăn kèm cơm nóng thì đúng là 'nhức nách'. Lưu ngay công thức này để đổi vị cho cả nhà tối nay nhé!

Nguyên liệu:

550gr thịt vai giòn xay nhỏ

Nước mắm, hạt nêm, hạt tiêu, đường, tỏi, dầu hào, bơ

Hành tây băm nhỏ

Bột chiên giòn

Cách làm

550gr thịt vai giòn bằm hoặc xay, đem ướp 30 phút - 1h với 2 thìa cafe nước mắm ngon, 1 thìa hạt nêm hữu cơ, 2 thìa cafe hạt tiêu, 2 thìa cafe đường, 1/4 củ hành tây bằm hoặc xay nhỏ. Thêm hành tây giúp thịt viên vừa thơm vừa mềm hơn.

Sau đó trộn thêm 30gr bột chiên giòn (lưu ý nếu bột chiên giòn có gia vị rồi thì giảm bớt lượng mắm khi ướp thịt), vo viên đem chiên ngập dầu hoặc cho vào nồi chiên không dầu, cho vàng đều các cạnh.

Chỉ với vài bước đơn giản, có ngay món thịt bằm sốt bơ tỏi thơm lừng cho cả gia đình ngày Tết - Ảnh 1

Chiên xong, cho 4 thìa cafe bơ, bơ tan chảy thêm 1 củ tỏi to bằm nhỏ phi thơm, cho nốt 3/4 củ hành tây bổ múi cau cùng với hỗn hợp gồm 1/2 thìa phở tương ớt, 2 thìa cafe nước mắm ngon, 1 thìa cafe dầu hào, 3 thìa cafe đường, 4 thìa nước (có thể gia giảm tuỳ khẩu vị).

Đun đến khi sền sệt, miếng thịt mềm dần là được. Thịt bằm sốt bơ tỏi thơm ngon béo ngậy, đậm đà trọn vị, quen quen mà lạ lạ ăn với cơm trắng nóng hổi thì hết ý.

Chỉ với vài bước đơn giản, có ngay món thịt bằm sốt bơ tỏi thơm lừng cho cả gia đình ngày Tết - Ảnh 2

 

Nguồn: FB Lee Hoa

Thịt quay nổ cốm "bất bại": Công thức đơn giản cho lớp bì giòn rụm như ngoài hàng

Thịt quay nổ cốm "bất bại": Công thức đơn giản cho lớp bì giòn rụm như ngoài hàng

Cảm giác cắn một miếng thịt quay với lớp bì nổ giòn tan, quyện cùng vị chua thanh của dưa góp và cái lạnh tê người từ cốc bia sảng khoái... đó chính là định nghĩa hoàn hảo cho một bữa chiều mùa hè cực phẩm.

Xem thêm
Từ khóa:   thịt bằm sốt bơ tỏi món ngon mỗi ngày thịt bằm

TIN MỚI NHẤT

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ