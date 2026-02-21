Từ mùng 5 đến mùng 10 Tết, 3 con giáp lộc vàng chói lọi, của cải gấp đôi, giàu không lối thoát, cả đời viên mãn, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 21/02/2026 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp lộc vàng chói lọi, của cải gấp đôi, giàu không lối thoát, cả đời viên mãn, sống trong giàu sang từ mùng 5 đến mùng 10 Tết này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Từ mùng 5 đến mùng 10 Tết, cục diện Tam Hợp che chở cho vận trình của người tuổi Dần. Công việc tiến triển tốt đẹp, nghỉ Tết dài cũng không làm gián đoạn quá nhiều các kế hoạch của bạn. Hơn nữa, con giáp này còn có sự khéo léo, biết tính toán và nhường nhịn mọi người nên có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp. 

Từ mùng 5 đến mùng 10 Tết, 3 con giáp lộc vàng chói lọi, của cải gấp đôi, giàu không lối thoát, cả đời viên mãn, sống trong giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cũng trong hôm nay, đường tài lộc của những chú Hổ có những dấu hiệu rất tích cực. Bản mệnh không những tự kiếm được tiền mà vận may giúp bạn có thể sẽ được cho tiền hoặc tặng đồ có giá trị. Tiền liên tục đổ về nên bạn cảm thấy rất vui sướng. Tâm trạng nhờ thế mà cũng hứng khởi hơn mọi ngày.

Con giáp tuổi Tuất 

Từ mùng 5 đến mùng 10 Tết, công việc của tuổi Tuất có nhiều tin vui. Người làm việc tự do thì hay được khách hàng thương, được người lớn tuổi giúp đỡ. Tính tình ôn hòa, thông minh nên được khen ngợi, hứa hẹn năm mới đầy khởi sắc.

Từ mùng 5 đến mùng 10 Tết, 3 con giáp lộc vàng chói lọi, của cải gấp đôi, giàu không lối thoát, cả đời viên mãn, sống trong giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con đường thăng quan tiến chức, lương thưởng của bản mệnh thuận lợi. Công lao của con giáp này sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp. Tuổi Tuất sẽ được nhận một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra.

Con giáp tuổi Tỵ 

Từ mùng 5 đến mùng 10 Tết, Chính Quan mang lại sự bình tĩnh, sáng suốt nhất định giúp con giáp tuổi Tỵ hiểu được giới hạn và thế mạnh của bản thân. Nhờ thế mà bạn xử lý mọi việc trong ngày một cách nhanh gọn. Nay bạn nên gác mọi bận rộn, kế hoạch, dự định nào đó quá xa vời lại để dành thời gian chăm lo cho đời sống tinh thần của bản thân. Hoặc đây cũng có thể là lúc bạn khởi động mục tiêu cải thiện sức khỏe trong năm mới.

Từ mùng 5 đến mùng 10 Tết, 3 con giáp lộc vàng chói lọi, của cải gấp đôi, giàu không lối thoát, cả đời viên mãn, sống trong giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thực hiện bằng cách từ chối những lời mời bia rượu không lành mạnh, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe và khiến các cuộc gặp bớt vui.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

