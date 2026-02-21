Diễn viên Thư Kỳ tiết lộ sức khỏe giảm sút ở tuổi 50

Trong buổi phỏng vấn với PEOPLE, Thư Kỳ cởi mở chia sẻ quan điểm về vấn đề tuổi tác. Với cô, tuổi tác chỉ là con số, chưa từng là áp lực.

Trong buổi phỏng vấn với PEOPLE, Thư Kỳ cho biết bản thân đã chậm lại so với thời trẻ. Những việc từng dễ dàng như đi giày cao gót xuống cầu thang nay cũng cần cẩn trọng hơn. “Bây giờ tôi sẽ bảo vệ bản thân nhiều hơn, không muốn cơ thể bị tổn thương”, Thư Kỳ nói. Điều khiến cô lo lắng không phải nếp nhăn hay tóc bạc mà là sự suy giảm sức khỏe theo thời gian.

Trong môi trường giải trí vốn nhạy cảm với 2 chữ “lão hóa”, Thư Kỳ xem đó là quy luật tự nhiên. Cô thoải mái đăng tải hình ảnh tóc bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt hay làn da in dấu thời gian trên mạng xã hội. Theo nữ diễn viên, đó là “huy chương của cuộc sống”, không cần che giấu hay chống lại.

Thư Kỳ cũng từng thừa nhận mình không phải người đẹp từ nhỏ, thậm chí từng bị mẹ chê xấu. “Chỉ cần không bị mẹ đánh là tôi đã thấy vui rồi”, cô kể. Trải nghiệm ấy giúp cô sớm học cách không đặt giá trị bản thân vào lời đánh giá bên ngoài.

Gửi lời tới các cô gái trẻ, cô thẳng thắn: “Người đẹp rất nhiều, sẽ luôn có người đẹp hơn bạn”. Theo cô, sức hút và chiều sâu nội tâm mới là yếu tố tạo nên vẻ đẹp bền vững theo năm tháng.

Sinh năm 1976 tại Tân Bắc (Đài Loan), Thư Kỳ là gương mặt hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ. Cô khởi nghiệp từ thập niên 1990 với vai trò người mẫu, từng tham gia một số phim 18+ trước khi chuyển hướng sang dòng phim chính thống.

Bước ngoặt đến khi hợp tác với đạo diễn Nhĩ Đông Thăng trong Người Trong Giang Hồ: Hồng Hưng Thập Tam Muội (1998), giúp cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Người vận chuyển, Phi thành vật nhiễu, Nhiếp ẩn nương, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện…

Về đời tư, cô kết hôn với tài tử Phùng Đức Luân năm 2016. Cặp đôi nhận được sự ủng hộ của công chúng nhờ chuyện tình bền bỉ và kín tiếng.

