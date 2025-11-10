Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Diễn viên nói ai cũng khen họ tâm đầu ý hợp nhưng thực chất, tính cách cả hai khá khác biệt: "Những thứ anh thích và những thứ tôi thích không đồng nhất. Sở thích xem tivi cũng vậy. Cho nên, khi về nhà, tôi nằm dài trên ghế sofa, còn khi tôi không ở nhà thì đến lượt anh. Đôi khi, thấy vợ quá 'lười', chồng tôi sẽ nói: 'Em cứ nằm dài vậy à, em có thể ra ngoài du lịch được không?'".

Thư Kỳ tiết lộ Phùng Đức Luân rất hiểu và yêu thương vợ khi tham gia một talkshow hôm 4/11. Nữ diễn viên cho biết hai vợ chồng đều bận rộn công việc, thế nên về đến nhà, họ không nhắc đến phim ảnh, thời gian nghỉ ngơi sẽ cùng "nằm yên tận hưởng". Họ cùng nhau nấu ăn, anh xào rau trong khi cô phụ giúp. Cuối tuần, họ cuộn tròn trên ghế sofa, xem phim cũ và cùng cười đùa.

Khác biệt sở thích nhưng hai người rất hiểu nhau. Thư Kỳ tiết lộ:"Tôi nghĩ chồng rất hiểu tôi. Tôi không thường xuyên ở nhà trong thời gian quay phim, nên anh thường để tôi yên tĩnh sáng tạo. Sự im lặng của chồng là sự hỗ trợ tốt nhất anh dành cho tôi".

Ngôi sao kể về cuộc sống đời thường: "Khi không làm việc, tôi nằm ở nhà, chơi với mèo hoặc xem tivi. Vì tôi thường xuyên vắng nhà, hai bé mèo có lẽ coi tôi như người ở trọ. Chúng gần chồng tôi hơn. Khi tôi về, chúng cứ chạy ào đến rồi lạch bạch chạy đi. Tôi nhất quyết bế chúng lên, nói: 'May, May, con trai, mẹ nhớ con quá'. Rồi chỉ sau hai giây, thế là đủ, chúng nhảy đi mất".

Thư Kỳ tên thật Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976, người Đài Loan. Do gia cảnh khó khăn, cô bỏ dở trung học. 16 tuổi, cô đầu quân cho một công ty người mẫu, nhận các hợp đồng chụp ảnh thời trang và đóng quảng cáo.

Năm 1995, Thư Kỳ sang Hong Kong phát triển, nhanh chóng nổi tiếng nhờ đóng phim cấp ba. Người đẹp gây ấn tượng với thân hình bốc lửa, đôi môi gợi cảm. Từ phim Sắc tình nam nữ, cô thành công chuyển hướng sang dòng phim chính thống, được ghi nhận tài năng khi đóng chính các phim Người trong giang hồ, Thành phố thủy tinh, Millenium Mambo, Gác kiếm, Three Times, Nhiếp Ẩn Nương... Cô từng làm giám khảo tại LHP Cannes lần thứ 62 và LHP Quốc tế Berlin lần thứ 58. Tháng 9 năm ngoái, Thư Kỳ hoàn tất ghi hình phim đầu tay do cô đạo diễn, Girl. Tác phẩm giúp cô đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30. Girl cũng được lựa chọn tham gia phần chính (Competition) tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82, cạnh tranh giải Golden Lion, đồng thời xuất hiện trong mục Centrepiece của Liên hoan phim Toronto (TIFF)...