Vì sao Thư Kỳ từ chối tham gia tác phẩm đình đám 'Ngọa hổ tàng long'?

Mới đây, nhà sản xuất Vương Tinh tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến Thư Kỳ từ chối “Ngọa hổ tàng long” là do đoàn phim trả cát-xê thấp, lại có nhiều yêu cầu khắt khe như không được hoạt động trong vòng 1 năm rưỡi, không được nhận phim khác, không được đóng xen kẽ phim…

Truyền thông Trung Quốc từng tiết lộ, Thư Kỳ là diễn viên đầu tiên được đạo diễn Lý An nhắm đến cho vai Ngọc Kiều Long. Nhưng cô đã từ chối tác phẩm điện ảnh này để quay một quảng cáo trà Nhật Bản. Có thông tin cho biết, nữ diễn viên không muốn đóng “Ngọa hổ tàng long” vì phim quay trong thời gian khá dài và phải luyện võ khổ cực. Cuối cùng, vì không mời được Thư Kỳ, đạo diễn Lý An đã trao cơ hội cho Chương Tử Di thông qua lời giới thiệu của Trương Nghệ Mưu.

Đối mặt với gánh nặng nuôi sống gia đình, Thư Kỳ đã từ chối tác phẩm của Lý An để tập trung kiếm tiền. Khoảng một năm sau, cô mua nhà cho mẹ bằng số tiền lương mình kiếm được.

Có lẽ việc bỏ lỡ “Ngọa hổ tàng long” là một trong những điều tiếc nuối trong sự nghiệp của Thư Kỳ, bởi tác phẩm này khi ra mắt năm 2000 đã rất thành công. Phim đoạt 4 giải Oscar, bao gồm Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất; đồng thời giành 2 giải Quả Cầu Vàng và trở thành phim Trung Quốc có doanh thu quốc tế cao nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, theo Vương Tinh, quyết định này cũng đến từ chính hoàn cảnh khó khăn của Thư Kỳ. Cô xuất thân trong một gia đình nghèo, từng bị người khác lừa gạt, bắt nạt nhiều lần.

Năm 16 tuổi, khi ký hợp đồng với công ty của “ông trùm điện ảnh” Kha Tuấn Hùng, Thư Kỳ đã chịu những điều khoản bất công, khiến cô phải tham gia phim 18+ “Linh hồn và dục vọng”, đóng cảnh khỏa thân và nhiều cảnh thân mật với Kha Tuấn Hùng. Sau đó, Thư Kỳ được nhà sản xuất Văn Tuyển và Vương Tinh “giải cứu”, đưa cô về Hong Kong (Trung Quốc) hoạt động.

Dù bỏ lỡ tác phẩm của Lý An, nhưng sau đó Thư Kỳ có cơ hội làm việc với đạo diễn Hầu Hiếu Hiền. Ông sau này trở thành người ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Thư Kỳ, chỉ đạo các tác phẩm “Thiên hi mạn ba” (2001), “Thời khắc đẹp nhất” (2005), “Thích khách Nhiếp Ẩn Nương” (2015) do cô đóng chính.

Tại Liên hoan phim Lumière gần đây, chia sẻ về quá trình trưởng thành và con đường sự nghiệp của mình, Thư Kỳ nói: “Từ nhỏ đến lớn, con đường tôi đi đầy rẫy ác ý, kể cả sau khi bước chân vào giới giải trí cũng vậy. Cách tôi đối mặt là không nhìn vào điều xấu, chỉ nhìn điều tốt đẹp. Tôi không đòi hỏi những thứ không thuộc về mình, mà luôn trân trọng những gì mình đang có”.

Ở tuổi 49, sự nghiệp của Thư Kỳ vẫn phát triển rực rỡ. Cô ghi dấu một cột mốc mới khi bộ phim đầu tay làm đạo diễn mang tên “Girl” đã lọt vào hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim quốc tế Venice 2025, và giúp cô đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2025.

Hiện Thư Kỳ đang được chú ý với vai chính trong bộ phim “Hồi hồn kế” phát hành trên Netflix vào đầu tháng 10.