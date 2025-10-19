Vì sao Thư Kỳ từ chối tham gia tác phẩm đình đám 'Ngọa hổ tàng long'?

Sao quốc tế 19/10/2025 08:15

Việc Thư Kỳ từ chối tham gia tác phẩm đình đám “Ngọa hổ tàng long” của đạo diễn Lý An là câu chuyện đã được nhiều người biết đến.

Truyền thông Trung Quốc từng tiết lộ, Thư Kỳ là diễn viên đầu tiên được đạo diễn Lý An nhắm đến cho vai Ngọc Kiều Long. Nhưng cô đã từ chối tác phẩm điện ảnh này để quay một quảng cáo trà Nhật Bản. Có thông tin cho biết, nữ diễn viên không muốn đóng “Ngọa hổ tàng long” vì phim quay trong thời gian khá dài và phải luyện võ khổ cực. Cuối cùng, vì không mời được Thư Kỳ, đạo diễn Lý An đã trao cơ hội cho Chương Tử Di thông qua lời giới thiệu của Trương Nghệ Mưu.

Mới đây, nhà sản xuất Vương Tinh tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến Thư Kỳ từ chối “Ngọa hổ tàng long” là do đoàn phim trả cát-xê thấp, lại có nhiều yêu cầu khắt khe như không được hoạt động trong vòng 1 năm rưỡi, không được nhận phim khác, không được đóng xen kẽ phim…

Đối mặt với gánh nặng nuôi sống gia đình, Thư Kỳ đã từ chối tác phẩm của Lý An để tập trung kiếm tiền. Khoảng một năm sau, cô mua nhà cho mẹ bằng số tiền lương mình kiếm được.

Vì sao Thư Kỳ từ chối tham gia tác phẩm đình đám 'Ngọa hổ tàng long'? - Ảnh 1

Có lẽ việc bỏ lỡ “Ngọa hổ tàng long” là một trong những điều tiếc nuối trong sự nghiệp của Thư Kỳ, bởi tác phẩm này khi ra mắt năm 2000 đã rất thành công. Phim đoạt 4 giải Oscar, bao gồm Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất; đồng thời giành 2 giải Quả Cầu Vàng và trở thành phim Trung Quốc có doanh thu quốc tế cao nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, theo Vương Tinh, quyết định này cũng đến từ chính hoàn cảnh khó khăn của Thư Kỳ. Cô xuất thân trong một gia đình nghèo, từng bị người khác lừa gạt, bắt nạt nhiều lần.

Năm 16 tuổi, khi ký hợp đồng với công ty của “ông trùm điện ảnh” Kha Tuấn Hùng, Thư Kỳ đã chịu những điều khoản bất công, khiến cô phải tham gia phim 18+ “Linh hồn và dục vọng”, đóng cảnh khỏa thân và nhiều cảnh thân mật với Kha Tuấn Hùng. Sau đó, Thư Kỳ được nhà sản xuất Văn Tuyển và Vương Tinh “giải cứu”, đưa cô về Hong Kong (Trung Quốc) hoạt động.

Vì sao Thư Kỳ từ chối tham gia tác phẩm đình đám 'Ngọa hổ tàng long'? - Ảnh 2

Dù bỏ lỡ tác phẩm của Lý An, nhưng sau đó Thư Kỳ có cơ hội làm việc với đạo diễn Hầu Hiếu Hiền. Ông sau này trở thành người ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Thư Kỳ, chỉ đạo các tác phẩm “Thiên hi mạn ba” (2001), “Thời khắc đẹp nhất” (2005), “Thích khách Nhiếp Ẩn Nương” (2015) do cô đóng chính.

Tại Liên hoan phim Lumière gần đây, chia sẻ về quá trình trưởng thành và con đường sự nghiệp của mình, Thư Kỳ nói: “Từ nhỏ đến lớn, con đường tôi đi đầy rẫy ác ý, kể cả sau khi bước chân vào giới giải trí cũng vậy. Cách tôi đối mặt là không nhìn vào điều xấu, chỉ nhìn điều tốt đẹp. Tôi không đòi hỏi những thứ không thuộc về mình, mà luôn trân trọng những gì mình đang có”.

Ở tuổi 49, sự nghiệp của Thư Kỳ vẫn phát triển rực rỡ. Cô ghi dấu một cột mốc mới khi bộ phim đầu tay làm đạo diễn mang tên “Girl” đã lọt vào hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim quốc tế Venice 2025, và giúp cô đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2025.

Hiện Thư Kỳ đang được chú ý với vai chính trong bộ phim “Hồi hồn kế” phát hành trên Netflix vào đầu tháng 10.

Sau 20 năm, Thư Kỳ 'khóc cạn nước mắt' với phim 18+ Hồi Hồn Kế

Sau 20 năm, Thư Kỳ 'khóc cạn nước mắt' với phim 18+ Hồi Hồn Kế

Sau khi nhận nhiều lời tán dương ở Liên hoan phim Venice và đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Busan với phim đầu tay Girl, khán giả tiếp tục bất ngờ khi Thư Kỳ tái xuất màn ảnh nhỏ sau 20 năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Thư Kỳ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sau 20 năm, Thư Kỳ 'khóc cạn nước mắt' với phim 18+ Hồi Hồn Kế

Sau 20 năm, Thư Kỳ 'khóc cạn nước mắt' với phim 18+ Hồi Hồn Kế

Vị đạo diễn nổi tiếng bất ngờ tiết lộ Thư Kỳ từng bị ép đóng cảnh nóng

Vị đạo diễn nổi tiếng bất ngờ tiết lộ Thư Kỳ từng bị ép đóng cảnh nóng

Từ 'nữ hoàng cảnh nóng', Thư Kỳ thắng Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan

Từ 'nữ hoàng cảnh nóng', Thư Kỳ thắng Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan

Với phim điện ảnh đầu tay, Thư Kỳ tin tiếng nói nữ giới đang được lắng nghe nhiều hơn

Với phim điện ảnh đầu tay, Thư Kỳ tin tiếng nói nữ giới đang được lắng nghe nhiều hơn

Thư Kỳ ra mắt phim ở Liên hoan phim Venice, nhận cơn mưa lời khen vì lý do này

Thư Kỳ ra mắt phim ở Liên hoan phim Venice, nhận cơn mưa lời khen vì lý do này

Ra mắt bộ phim đầu tay, Thư Kỳ lần đầu tiết lộ về quá khứ bị bạo hành

Ra mắt bộ phim đầu tay, Thư Kỳ lần đầu tiết lộ về quá khứ bị bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (20 đến 26/10/2025), 3 con giáp đón hỷ tín đầy nhà, thu nhập tăng vọt, giàu có hết phần thiên hạ, thời kỳ hoàng kim rực rỡ

Tử vi con giáp tuần mới (20 đến 26/10/2025), 3 con giáp đón hỷ tín đầy nhà, thu nhập tăng vọt, giàu có hết phần thiên hạ, thời kỳ hoàng kim rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Vì sao Thư Kỳ từ chối tham gia tác phẩm đình đám 'Ngọa hổ tàng long'?

Vì sao Thư Kỳ từ chối tham gia tác phẩm đình đám 'Ngọa hổ tàng long'?

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 19/10/2025, 'đầu xuôi đuôi lọt' 3 con giáp mở cửa đón gió tài lộc, vượt qua thử thách, chạm tay tới đỉnh thành công một cách thuyết phục

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/10/2025, 'đầu xuôi đuôi lọt' 3 con giáp mở cửa đón gió tài lộc, vượt qua thử thách, chạm tay tới đỉnh thành công một cách thuyết phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 19/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 19/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sạc dự phòng bốc cháy dữ dội, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp khi đang ở độ cao 10.000 mét

Sạc dự phòng bốc cháy dữ dội, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp khi đang ở độ cao 10.000 mét

Thế giới 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, 3 con giáp gánh bạc, xách vàng, 'rung đùi hưởng PHÚC', thiên thời địa lợi nhân hòa, hỷ sự nhân đôi, may mắn nhân bốn

Đúng ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, 3 con giáp gánh bạc, xách vàng, 'rung đùi hưởng PHÚC', thiên thời địa lợi nhân hòa, hỷ sự nhân đôi, may mắn nhân bốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, năng lực kiếm tiền vượt bậc, tích lũy một số tiền 'khổng lồ' trong tài khoản

Đúng ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, năng lực kiếm tiền vượt bậc, tích lũy một số tiền 'khổng lồ' trong tài khoản

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Hai 20/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, Mão - Thân vận trình ảm đạm, công việc trắc trở muôn phần

Tử vi thứ Hai 20/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, Mão - Thân vận trình ảm đạm, công việc trắc trở muôn phần

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Danh tính nam TikToker say xỉn lái xe, gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Danh tính nam TikToker say xỉn lái xe, gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 19/10/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may hiếm có, 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp thăng tiến đáng nể

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 19/10/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may hiếm có, 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp thăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Bà xã Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh 'không thích sinh con, không quan tâm nối dõi tông đường'

Bà xã Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh 'không thích sinh con, không quan tâm nối dõi tông đường'

Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 34 vì căn bệnh hiếm gặp

Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 34 vì căn bệnh hiếm gặp