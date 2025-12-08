Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Tâm sự 08/12/2025 22:32

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau đó cũng không dư dả, thậm chí là có khi thiếu thốn. Nhưng tôi vẫn cố gắng không ngừng đi làm, với mong muốn cho vợ con cuộc sống khá giả. Sau 7 năm nỗ lực, tôi cũng có được xe sang, nhà to, đền đáp hy sinh, yêu thương của vợ bao năm.

Tôi và vợ quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Chúng tôi bằng tuổi nhau, từ thời đại học đã yêu đương, sau khi ra trường thì kết hôn. So với tôi thì vợ nổi bật hơn, cô ấy xinh đẹp lại có gia cảnh khá giả. Sau khi tốt nghiệp, vợ tôi được gia đình lo cho công việc trên thành phố. Tôi vì muốn ở bên cô ấy nên chật vật ở lại thành phố, bỏ ngoài tai lời của bố mẹ muốn tôi về quê.

Ngày chúng tôi cưới, hai đứa dành dụm chẳng được bao nhiêu nhưng vẫn muốn tự thân lo, không nhờ vả gia đình vợ. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau đó cũng không dư dả, thậm chí là có khi thiếu thốn. Nhưng tôi vẫn cố gắng không ngừng đi làm, với mong muốn cho vợ con cuộc sống khá giả. Sau 7 năm nỗ lực, tôi cũng có được xe sang, nhà to, đền đáp hy sinh, yêu thương của vợ bao năm.

 

Đến một ngày, tôi về trước nhà thì thấy nhà hàng xóm mới lắp camera. Tôi thấy lạ nên sang hỏi thăm thì nghe nói vì gần đây có trộm nên hàng xóm mới có camera theo dõi, đảm bảo an toàn. Thấy thế, tôi xin họ cho xem thử những đoạn phim được quay, để xem liệu trộm có nhìn ngó nhà mình không. Sau khi xem những thước phim đó, tôi chết sững. 

Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không hề thấy tên trộm nào nhìn ngó nhà mình, chỉ thấy một người đàn ông thường xuyên đến nhà tôi khi tôi đi vắng. Vợ tôi ra đón rồi giữ lại hắn ta mấy tiếng đồng hồ. Những lần anh ta đến đều là những lúc tôi đi công tác hoặc đi làm. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra được lý do nào khác để bảo vệ vợ. Tôi đành về nhà hỏi cô ấy, vợ tôi đành thừa nhận ngoại tình. Tôi bàng hoàng không thể tin. Tôi bị người vợ bên mình suốt năm tháng nghèo khó phản bội.

Vợ tôi khóc lóc nói rằng là vì cô ấy cô đơn khi tôi lúc nào cũng chỉ biết đi kiếm tiền. Cô ấy xin tôi tha thứ, sẽ cắt đứt liên lạc với nhân tình. Tôi không thể dễ dàng tha thứ cho vợ, nhưng cũng chẳng thể ly hôn. Dù sau đó vợ tôi đã thật sự hối lỗi, một lòng chăm lo cho chồng con. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên được.

Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Đến một hôm, sếp tôi đang ở ngoài thì nhờ tôi về nhà giúp ông lấy một tập tài liệu quan trọng. Theo địa chỉ ông ấy đưa, tôi đến một căn biệt thự sang trọng. Ra đón tôi là vợ của sếp, một người phụ nữ xinh đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Lần nào đi ngang nhà, chồng cũ cũng 'chặn xe' tôi lại, rồi dúi vào tay một thứ khiến tôi 'lặng người hoang mang' về ý định của anh

Lần nào đi ngang nhà, chồng cũ cũng 'chặn xe' tôi lại, rồi dúi vào tay một thứ khiến tôi 'lặng người hoang mang' về ý định của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức

Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 9/12/2025, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau ngày mai, thứ Ba 9/12/2025, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/12/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/12/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 9/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Ba 9/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức

Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức