Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Tâm sự 08/12/2025 22:28

Đến một hôm, sếp tôi đang ở ngoài thì nhờ tôi về nhà giúp ông lấy một tập tài liệu quan trọng. Theo địa chỉ ông ấy đưa, tôi đến một căn biệt thự sang trọng. Ra đón tôi là vợ của sếp, một người phụ nữ xinh đẹp.

Tôi đã lấy chồng 8 năm, sinh được hai con đáng yêu. Sau khi sinh con, tôi chỉ ở nhà chăm con, lo cơm nước cho gia đình. Ban đầu tôi không quen lắm nhưng dần dà lại thích công việc ở nhà làm vợ làm mẹ để chồng yên tâm ra ngoài kiếm tiền.

Sau khi hai con đã đi học, tôi quyết định ra ngoài đi làm. Tôi không muốn một mình chồng gánh tài chính, sẽ vất vả lắm. Tôi đã ở nhà nhiều năm, không còn nhanh nhạy như trước, kinh nghiệm làm việc ngày trước cũng trở nên mơ hồ. Nhưng sau vài tháng cố gắng, cũng không yêu cầu cao về lương bổng, tôi tìm được một công việc ưng ý.

Trời thương, tôi gặp được một người sếp có tâm, luôn giúp đỡ tôi trong cuộc. Ông ấy luôn động viên tôi, không ngại tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Sau 5 tháng cố gắng không ngừng, tôi được sếp công nhận, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt hơn.

Đến một hôm, sếp tôi đang ở ngoài thì nhờ tôi về nhà giúp ông lấy một tập tài liệu quan trọng. Theo địa chỉ ông ấy đưa, tôi đến một căn biệt thự sang trọng. Ra đón tôi là vợ của sếp, một người phụ nữ xinh đẹp. Chúng tôi có trò chuyện với nhau một lúc, sau đó tôi thấy con trai của sếp đi ra. Khi nhìn mặt của thằng bé, tôi bàng hoàng vô cùng.

Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ ngắm nhìn con trai của sếp mà trong lòng có loại cảm giác nghi ngờ kì lạ. Sao con trai của sếp lại trông giống con của tôi như đúc?

Khi về nhà, tôi thử nói với chồng một câu: “Chẳng hiểu sao em cứ thấy con mình giống con trai của sếp quá!”.

Chồng tôi mặt không biến sắc, còn nói tôi nói năng cẩn thận, không chừng mất việc như chơi. Đến đêm hôm đó, tôi nằm nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được. Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng chồng ngồi dậy đi ra ngoài. Tôi lén đi theo sau thì nghe anh gọi điện cho người nào đó:

“Em hạn chế gặp vợ anh đi. Biết thế anh để vợ ở nhà cho rồi, đi làm chi rồi để lộ chuyện thì toang, con của chúng ta không thể bị lộ được”.

Tôi chết lặng khi nghe những gì chồng nói. Hóa ra chồng có con riêng bên ngoài, tình cờ nhân tình của chồng lại là vợ của sếp tôi. Chồng tôi bao năm không muốn tôi đi làm là để tôi không ra ngoài, không biết chồng ngoại tình.

Giờ tôi phải làm sao đây? Nếu ly hôn với chồng thì giờ tôi chưa đủ tài chính để nuôi con. Nhưng nếu không ly hôn thì tôi rất đau khổ.

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Tôi chưa từng yêu đương thì sẽ không biết những chuyện chồng nói. Còn chồng tôi lại quá từng trải, thậm chí có lúc làm tôi thấy sợ. Thấy vợ nhàm chán, Quân có bồ bên ngoài. Điều này lại càng làm tôi thấy khổ sở.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Lần nào đi ngang nhà, chồng cũ cũng 'chặn xe' tôi lại, rồi dúi vào tay một thứ khiến tôi 'lặng người hoang mang' về ý định của anh

Lần nào đi ngang nhà, chồng cũ cũng 'chặn xe' tôi lại, rồi dúi vào tay một thứ khiến tôi 'lặng người hoang mang' về ý định của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức

Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 9/12/2025, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau ngày mai, thứ Ba 9/12/2025, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/12/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/12/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 9/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Ba 9/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức

Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức