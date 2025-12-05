Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh thốt ra một câu khiến tôi đêm về nằm ôm chồng, nhưng 'lòng dậy sóng' không yên

Tâm sự 05/12/2025 23:17

Tôi kể Lâm nghe về gia đình nhỏ của mình, về người chồng yêu thương tôi và con gái xinh xắn đáng yêu. Lâm im lặng nghe tôi kể, mặt không biến sắc.

âm là người yêu cũ của tôi thời đại học. Chúng tôi học cùng nhau rồi có tình cảm. Tình yêu thời sinh viên nhẹ nhàng không vướng bận tiền bạc, danh vọng. Chúng tôi còn hứa hẹn sẽ trở thành vợ chồng trong tương lai.

Nhưng mối tình sinh viên ngày đó có một cái kết buồn. Tôi và anh làm ở hai nơi khác nhau. Chúng tôi cãi vã thường xuyên vì những vấn đề nhỏ nhặt, cùng áp lực của sinh viên mới ra trường. Vì một hiểu lầm nhỏ, tôi quyết định chia tay trong im lặng. Tôi nghĩ rằng anh phản bội tôi nên chủ động cắt đứt hết mọi liên lạc với người cũ.

Sau khi ra trường 3 năm thì quen chồng hiện tại. Anh hơn tôi 3 tuổi, vững vàng với sự nghiệp ổn định. Sau 2 năm yêu nhau thì chúng tôi về một nhà. Giờ gia đình nhỏ của tôi đã có tiếng con trẻ hạnh phúc. Những chuyện về người yêu cũ tôi đã không còn nhớ tới nữa.

Bất ngờ trong một lần hẹn gặp bạn bè, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh trông vẫn chẳng khác ngày xưa là bao, vẫn dáng vẻ điển trai thư sinh. Tôi vừa nhìn thấy anh thì giật mình nhớ lại đoạn ký ức cũ, trong lòng cũng dậy lên cảm xúc kì lạ. Chúng tôi nói chuyện với nhau như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh thốt ra một câu khiến tôi đêm về nằm ôm chồng, nhưng 'lòng dậy sóng' không yên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi kể Lâm nghe về gia đình nhỏ của mình, về người chồng yêu thương tôi và con gái xinh xắn đáng yêu. Lâm im lặng nghe tôi kể, mặt không biến sắc. Sau đó, tôi nghe anh nói một câu:

“Em có hiện tại hạnh phúc, chỉ có anh vẫn ở lại quá khứ của chúng ta ngày đó”.

Nói xong câu đó, Lâm rời đi mất. Tôi lặng người ngồi im, chẳng nhìn theo anh, cũng không đuổi theo. Sau đó tôi nghe bạn bè nói sau khi tôi rời đi thì Lâm cũng chưa từng yêu ai, anh ấy vẫn nghĩ sẽ có ngày tìm được tôi để giải thích.

Đêm ấy trở về nhà, tôi nằm ngủ trong vòng tay của chồng mà đầu óc lại nhớ về người yêu cũ. Tôi thấy có lỗi với Lâm vì khi rời đi không nói một lời dứt khoát, để anh ấy lỡ dở nhiều thời gian vì tôi. Thay vì nói là còn tình cảm với anh, thì tôi thấy tội cho anh hơn.

Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, hôn chồng trước khi anh rời đi. Cứ ngỡ như đêm qua tôi đã có một giấc mơ về tháng năm cũ. Giờ tôi lại sống cuộc sống hạnh phúc hiện tại của mình. Chuyện đã qua không thể trở lại, chỉ có bài học để tôi phải sống tốt hơn.

Chỉ một dòng bình luận của chồng trên facebook, tôi phát hiện mình đã bị phản bội suốt 2 năm trời

Chỉ một dòng bình luận của chồng trên facebook, tôi phát hiện mình đã bị phản bội suốt 2 năm trời

Cô ấy liền kéo tôi vào những hội nhóm mua đồ hiệu, chỉ tôi cách xài mỹ phẩm, quần áo đắt tiền. Tôi cũng học hỏi theo, nghĩ bụng mình biết ăn diện, xinh đẹp hơn thì cũng làm chồng hãnh diện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi 'chết lặng' khi 'nghe được' 'bí mật kinh hoàng' chồng lén lút làm sau lưng mình

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi 'chết lặng' khi 'nghe được' 'bí mật kinh hoàng' chồng lén lút làm sau lưng mình

Tâm sự 33 phút trước
Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Tâm sự 45 phút trước
Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Tâm sự 50 phút trước
Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Tâm sự 55 phút trước
Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Đến rước con gái trễ, tôi 'lặng người' khi nghe con 'ngây thơ' hỏi'mẹ có thể mua cho con một người bố không?

Đến rước con gái trễ, tôi 'lặng người' khi nghe con 'ngây thơ' hỏi'mẹ có thể mua cho con một người bố không?

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Chồng đưa con riêng về rồi 'ngủ lại với vợ cũ', tôi 'tức giận tột độ', anh lại thản nhiên nói một câu khiến tôi bàng hoàng

Chồng đưa con riêng về rồi 'ngủ lại với vợ cũ', tôi 'tức giận tột độ', anh lại thản nhiên nói một câu khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Đến thăm chồng cũ, tôi 'sửng sốt' với 'bộ dạng hiện tại' của anh, rồi 'chết sững' khi nhìn thấy vật anh đang cầm trên tay

Đến thăm chồng cũ, tôi 'sửng sốt' với 'bộ dạng hiện tại' của anh, rồi 'chết sững' khi nhìn thấy vật anh đang cầm trên tay

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Vừa bước ra khỏi tòa, chồng 'bất ngờ nắm chặt tay' tôi, lời anh 'thốt ra' khiến tôi 'lặng người' vì 'một sự thật quá sốc

Vừa bước ra khỏi tòa, chồng 'bất ngờ nắm chặt tay' tôi, lời anh 'thốt ra' khiến tôi 'lặng người' vì 'một sự thật quá sốc

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
'Lạnh người' nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi sau đó 'sốc nặng' khi phát hiện ra 'bí mật' cả nhà đang che giấu

'Lạnh người' nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi sau đó 'sốc nặng' khi phát hiện ra 'bí mật' cả nhà đang che giấu

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Bảy 6/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Bảy 6/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ một dòng bình luận của chồng trên facebook, tôi phát hiện mình đã bị phản bội suốt 2 năm trời

Chỉ một dòng bình luận của chồng trên facebook, tôi phát hiện mình đã bị phản bội suốt 2 năm trời

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi 'chết lặng' khi 'nghe được' 'bí mật kinh hoàng' chồng lén lút làm sau lưng mình

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi 'chết lặng' khi 'nghe được' 'bí mật kinh hoàng' chồng lén lút làm sau lưng mình

Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh