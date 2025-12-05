Sáng 5/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 4h ngày 5/12, hỏa hoạn bùng lên tại căn nhà 4 tầng cho thuê kinh doanh quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Phát hiện cháy, người dân địa phương hô hoán và dùng vật dụng tại chỗ phá cửa dập lửa, nhưng bất thành. Lúc này, có nhiều người đang mắc kẹt bên trong căn nhà.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM điều xe thang và nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát tiếp cận căn nhà chữa cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, lửa nhanh chóng lan vào vật dụng dễ cháy, chặn lối thoát phía trước. Phòng Cảnh sát PCCC huy động 5 xe chữa cháy, một xe thang và hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Nhiều tổ công tác phun nước khống chế đám cháy từ tầng trệt và chống cháy lan.

Sau khoảng 30 phút, hỏa hoạn được dập tắt, nhiều tài sản trong quán bị thiêu rụi. Các nạn nhân mắc kẹt được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến 6h, lực lượng chức năng tiếp tục làm mát hiện trường.

Quán ăn xảy ra cháy chỉ có một lối thoát hiểm cửa chính - Ảnh: VnExpress

Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trong vụ cháy quán ăn ở phường Cầu Ông Lãnh, cơ sở 2 của bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn) đã tiếp nhận 6 nạn nhân. Trong đó, hiện ghi nhận 4 ca tử vong (ngưng tim trước khi nhập viện); 2 ca còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1.

Quán xảy ra cháy là một căn nhà ba tầng, chỉ có một lối thoát hiểm cửa chính, mặt tiền ở các tầng phía được lắp biển hiệu che kín, không còn ban công. Quán cách chợ Bến Thành chưa đến một km, gần Bệnh viện Đa khoa Tân Định và trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC TP HCM.

