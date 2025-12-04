'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

Sao quốc tế 04/12/2025 16:10

Mới đây, đoạn video tranh cãi giữa đường của Trương Giai Ninh và bạn trai đang được cư dân mạng xứ Trung chia sẻ rầm rộ.

Mới đây, Trương Giai Ninh và bạn trai đang xảy ra mâu thuẫn, thái độ có vẻ như vô cùng nóng nảy. Thậm chí, nữ diễn viên còn có biểu cảm lườm nguýt cực gắt với đằng trai.

Ban đầu Trương Giai Ninh cùng bạn trai bước vào nhà hàng với tâm trạng khá thoải mái. Tuy nhiên, sau khi rời đi, bầu không khí giữa cặp đôi đã nhanh chóng thay đổi. Mỹ nhân Ngôi Sao Lấp Lánh tỏ rõ thái độ khó chịu, bực dọc, khiến bạn trai phải liên tục dỗ dành.

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố - Ảnh 1'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố - Ảnh 2

Đỉnh điểm, cặp đôi đã xảy ra tranh cãi ngay trên vỉa hè sau khi Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại của bạn trai. Tâm trạng của nữ diễn viên vô cùng nóng nảy, cô chống nạnh, nhíu mày và liên tục nói không ngừng. Về phía đối phương, anh cũng ra sức giải thích. Sau vài phút lời qua tiếng lại, cặp đôi cùng lên xe và quay về nhà riêng.

Những hình ảnh Trương Giai Ninh sánh vai bên tình mới lập tức khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng bật ngửa vì không biết mỹ nhân 9x đã chia tay nam diễn viên Cao Chí Đình từ khi nào. Bởi trước đó, cặp đôi "phim giả tình thật" này từng nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò, qua đêm cùng nhau. Thậm chí người hâm mộ còn kỳ vọng cả hai sẽ sớm công khai chuyện tình cảm.

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố - Ảnh 3

Trước đó, Trương Giai Ninh được cho là đang hẹn hò với Cao Chí Đình. Cả hai cùng đóng chung phim Chuyện Thị Trấn Nhỏ và được nhiều khán giả "đẩy thuyền"

Hiện chủ đề này vẫn đang được bàn tán sôi nổi, trong đó nhiều khán giả bày tỏ bênh vực Trương Giai Ninh. Việc nữ diễn viên Ngôi Sao Lấp Lánh yêu ai, xác định mối quan hệ thế nào là chuyện cá nhân, không có nghĩa vụ phải công khai với công chúng. Đồng thời, phần đông ý kiến cho rằng paparazzi đã can thiệp quá sâu vào đời tư của nghệ sĩ. 

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố - Ảnh 4

Trương Giai Ninh không phải gương mặt xa lạ với các khán giả yêu phim Hoa ngữ. Nữ diễn viên sinh năm 1989 tại Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp hệ biểu diễn chính quy Học viện Hý kịch Trung Ương và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 với tác phẩm Tiểu Di Đa Hạc. Cô được biết đến với các vai diễn trong Như Ý Truyện, Minh Lan Truyện, Những Đứa Con Nhà Họ Kiều, Ngôi Sao Lấp Lánh...

