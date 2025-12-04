Nhìn ra bãi đất trống, người dân sốc nặng khi thấy thằn lằn khổng lồ đang cắn một thứ gây sốc

Người đàn ông đang dọn rác thì phát hiện con bò sát khổng lồ đang cắn một vật nhỏ tại bãi đất trống ở Samut Prakan, ngoại ô Bangkok, Thái Lan. Một chiếc túi giữ nhiệt màu đỏ bị rách có một hòn đá lớn bên trong đã được tìm thấy gần đó. Các cảnh sát cho biết em bé đã bị bỏ lại trong túi.

