5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 04/12/2025 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi trong 5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), tuổi Ngọ có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh, kiến được tiền bạc. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, bản mệnh sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể.

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không được đón nhận nhiều cơ hội liên quan đến tiền bạc thì con giáp này cũng sẽ được cho tiền hoặc ai đó cho vay để làm việc quan trọng. Hãy nhớ cảm ơn tấm lòng của đối phương vì thực tế đâu phải ai cũng dễ dàng cho bản mệnh mượn tiền đâu.

Ngũ hành tương sinh mang dự báo tốt đẹp trên đường tình duyên của bản mệnh. Các mối quan hệ với bạn bè, người thân, đồng nghiệp cũng như người yêu vô cùng hài hòa, êm đẹp. Những hiểu nhầm trước đây được hóa giải và mang lại cho con giáp này không ít niềm vui.

Con giáp tuổi Tỵ 

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), Chính Tài chiếu mệnh giúp cho người tuổi Tỵ có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình. 

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được uy tín nên đã tạo được danh tiếng tốt, được nhiều người tin tưởng. Những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai.

 

Hỏa sinh Thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau nhờ thường xuyên tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày. Hai người có thể chung tay vượt qua sóng gió.

Con giáp tuổi Tuất 

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), có Tam Hợp hỗ trợ, sự nghiệp của người tuổi Tuất có quý nhân che chở, giúp sức, bản thân con giáp này cũng tự tìm thấy niềm vui trong công việc và không ngừng cố gắng hết mình. Khi đã làm với niềm đam mê, bạn có thể tạo ra rất nhiều năng suất và chất lượng công việc tuyệt vời.

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ tinh thần làm việc hăng say, con giáp này ngày càng tiến gần hơn với mục tiêu của mình. Không những thế người tuổi này còn có thêm nhiều cơ hội thể hiện chứng minh năng lực, được cấp trên đánh giá cao, có cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Tài chính cũng từ đó mà cải thiện đáng kể.  

Đường tình duyên thuận lợi vô cùng, vận đào hoa nở rộ khi Hỏa sinh Thổ, giúp con giáp này tăng sức hút với người khác phái. Ngoài ra bản mệnh cũng là người duyên ăn nói nên dễ dàng chiếm được thiện cảm của người đối diện bằng sự giao tiếp khéo léo và tinh tế của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày 4/12, 5/12/2025, hứng Lộc Trời ban, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông

Đúng ngày 4/12, 5/12/2025, hứng Lộc Trời ban, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông vào đúng ngày 4/12, 5/12/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não

Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não

Hậu trường 25 phút trước
Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

Sao quốc tế 45 phút trước
Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Đời sống 49 phút trước
5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nhìn ra bãi đất trống, người dân sốc nặng khi thấy thằn lằn khổng lồ đang cắn một thứ gây sốc

Nhìn ra bãi đất trống, người dân sốc nặng khi thấy thằn lằn khổng lồ đang cắn một thứ gây sốc

Video 1 giờ 25 phút trước
4 khối thép trên xe container 'bay' xuống đường, 1 người bị thương

4 khối thép trên xe container 'bay' xuống đường, 1 người bị thương

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc

Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', tiền bạc đầy túi, của cải đầy nhà, thảnh thơi hưởng lộc

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', tiền bạc đầy túi, của cải đầy nhà, thảnh thơi hưởng lộc

Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc

Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc

Sao Kim chiếu mệnh phù trợ 3 con giáp tắm trong mưa may mắn vào đúng 5 giờ sáng ngày 5/12, Tài Vận bùng phát dữ dội, nhanh giàu ú ụ, sống trong giàu sang

Sao Kim chiếu mệnh phù trợ 3 con giáp tắm trong mưa may mắn vào đúng 5 giờ sáng ngày 5/12, Tài Vận bùng phát dữ dội, nhanh giàu ú ụ, sống trong giàu sang

Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, 3 con giáp Quý Nhân gõ cửa nhà, đem lại may mắn và tài lộc, Phú Quý An Khang, đổi đời huy hoàng

Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, 3 con giáp Quý Nhân gõ cửa nhà, đem lại may mắn và tài lộc, Phú Quý An Khang, đổi đời huy hoàng