Bé gái 14 tuổi bỏ nhà vì tin lời 'gắp đá, rót bia, lương 30 triệu'

Ngày 4/12, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin về việc vừa phối hợp tìm kiếm, đưa em N.L.N.L. (14 tuổi) về nhà an toàn sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình của nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 4/12, Công an xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa tiếp nhận vụ việc chị L.T.A.N., ngụ xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp, trình báo có con gái N.L.N.A., 14 tuổi, bị lừa gạt làm việc nhẹ lương cao trên mạng.

A. vừa được gia đình đón về sau khi bị một người phụ nữ dụ dỗ đi làm việc lương cao ở thành phố Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, A. cho biết vào khoảng tháng 10/2025 lên mạng tìm kiếm việc làm thì có người phụ nữ vào làm quen và giới thiệu công việc làm ở quán hát ở Đà Nẵng, chỉ với nhiệm vụ rót bia và gắp nước đá cho khách sẽ nhận tiền lương gần 30 triệu đồng/tháng.

Công an xã Bình Hàng Trung làm việc với em L. để làm rõ hành vi bị dụ dỗ việc nhẹ, lương cao - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, đến ngày 28/11, khi A. đang ở nhà ngoại tại tỉnh An Giang thì liên hệ với người phụ nữ quen qua mạng để đi làm và đã được đặt vé xe khách chở A. ra Đà Nẵng. Người phụ nữ yêu cầu A. trong quá trình di chuyển thì gửi vị trí cho bà theo dõi và không được liên lạc với người thân.

Sau đó gia đình không liên lạc được với A. nên đã đến Công an xã Long Điền, tỉnh An Giang và Công an xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp trình báo vụ việc.

Thông qua mối quan hệ bạn bè của A., gia đình biết được A. đang đi xe khách ra Đà Nẵng, nên gia đình đã liên hệ nhà xe và liên hệ Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nhờ hỗ trợ giúp đỡ đón được A..

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt Khuya 3/12, lực lượng chức năng xã Sơn Điền (Lâm Đồng) phong tỏa hiện trường, huy động người và phương tiện xử lý sự cố sạt lở đất trên tuyến đèo Gia Bắc (quốc lộ 28).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-14-tuoi-bo-nha-vi-tin-loi-gap-a-rot-bia-luong-30-trieu-747908.html